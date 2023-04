Suga Dominasi Tangga Lagu Oricon Lewat Album D-Day

ANGGOTA grup idola K-Pop BTS, Suga, sukses mendominasi tangga lagu Jepang dengan album solo terbarunya, D-Day.

Tampil dengan nama panggung Agust D, Suga dengan D-Day dan lagu-lagu lainnya berhasil mencetak hasil di peringkat atas pada tangga lagu Oricon.

Album tersebut melesat langsung ke peringkat pertama untuk album harian Oricon setelah dirilis pada Jumat (21/4).

Baca juga: Ungkapan Jujur Suga Lewat D-Day

Dikutip dari Korea Herald, Minggu (23/4), prestasi itu diraih dengan dengan lebih dari 110.000 eksemplar terjual di Jepang pada hari pertama.

Adapun lagu Haegeum mendarat di peringkat nomor 3 untuk kategori single digital harian, dengan lagu sisi-B album lainnya juga masuk ke 20 besar, yaitu Snooze (feat. Ryuichi Sakamoto, Kim Woo-sung of The Rose) di No. 13.

Lalu ada Huh?! (feat. J-Hope) di nomor ke 14, D-Day di nomor 15, Life Goes On di nomor 17, Amygdala di nomor 18, SDL di nomor 19, dan Polar Night di nomor 20.

Baca juga: Ini Lirik dan Arti Lagu 'Haegeum' Milik Suga BTS

Haegeum bahkan ikut memuncaki tangga lagu teratas di iTunes di lebih dari 90 negara yang ada di seluruh dunia pada Sabtu (22/4).

Sementara video musiknya, yang diunggah di kanal YouTube HYBE Labels, berhasil mencapai 10 juta penayangan dalam waktu kurang dari satu hari.

Suga telah memulai karier solonya pada 2016 sebagai Agust D dengan mengenalkan mixtape Agust D.

Ia telah merilis dua mixtape full-length dan bekerja sama dengan banyak musisi lokal dan asing sebagai produser.

D-Day adalah album pertama Suga dalam tiga tahun sejak perilisan seri mixtape keduanya D-2 pada Mei 2020.

Album tersebut menjadi penutup trilogi musikal Suga, yang juga mencakup dua mixtape sebelumnya.

Secara singkat, Suga menceritakan album D-Day membawa pesan pembebasan yang tergambarkan di 10 lagu yang ada di dalamnya.

Suga adalah anggota kelima dari BTS yang melakukan solo setelah grup tersebut secara resmi mengumumkan akan istirahat pada Juli 2022.

Pria berusia 30 tahun itu, saat ini, tengah bersiap untuk tur konser solonya yang akan dimulai dari Belmont Park di New York, AS pada 26-27 April 2023 dan melanjutkan perjalanan turnya ke negara-negara Asia lainnya dalam beberapa bulan mendatang. (Ant/Z-1)