King of OST Drakor, 16 OST Ini Dinyanyiin Baekyun Exo

OST atau ‘Original Soundtrack’ dan mengacu pada musik yang dibuat khusus untuk film, acara TV, atau seri drama tertentu. Dalam konteks drama Korea (atau "drakor"), OST sangat penting dalam pengalaman menonton.

Drama Korea dikenal karena soundtrack-nya yang sangat baik dan sering kali menampilkan lagu-lagu populer dari artis-artis terkenal. OST dapat membantu menambah suasana dan emosi di dalam adegan drama, serta menjadi sarana untuk mempromosikan lagu dan artis yang terlibat dalam produksi. Banyak OST dari drama Korea yang menjadi sangat populer di kalangan penggemar dan berhasil menduduki posisi teratas di tangga lagu.

Salah satu penyanyi yang terkenal dengan OST yang dinyanyikannya adalah Baekhyun dari grup Exo.

Beberapa OST drama Korea yang dinyanyikan oleh Baekhyun antara lain:

1. Beautiful dari drama "Exo Next Door" (2015)

2. For You dari drama "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo" (2016)

3. Take You Home dari drama "The Best Hit" (2017)

4. Some One Like You dari drama "Live" (2018)

5. U dari drama "Doom at Your Service" (2020)



6. Crush - dari drama "Hyena" (2020)

7. On the Road - dari drama "Hyena" (2020)

8. My Love - dari drama "Romantic Doctor, Teacher Kim 2" (2020)



9. Love Again - dari drama "Do You Like Brahms?" (2020)

10. Happy - dari drama "Live On" (2020)

11. Beautiful (bersama dengan Suzy) - dari drama "Record of Youth" (2020)

12. The Day - dari drama "Money Flower" (2017)

13. Be My Love - dari drama Love Playlist (2017)

14. Every Second - dari drama "Record of Youth" (2020)



15. Take Me Home Tonight - dari drama "Be Positive" (2016)

16. It's me - dari drama "The Love of The Red Sky" (2021)





Lagu-lagu tersebut sangat populer di kalangan penggemar drama Korea dan K-pop, dan berhasil menduduki posisi teratas di tangga lagu setelah dirilis. Baekhyun juga telah meraih beberapa penghargaan atas kontribusinya dalam menyanyikan OST drama Korea.

Sementara itu, pada Kamis (20/04), menurut iMBC entertainment, Baekhyun akan merilis OST untuk 'Romantic Doctor, Teacher Kim Season 3,' yang juga dikenal secara internasional sebagai 'Dr. Romantic 3.'

OST ini akan menjadi perilisan musikal pertama Baekhyun sejak keluar dari wajib militer Februari lalu. Setelah Baekhyun merilis lagu 'My Love' untuk musim kedua dari drama yang sama dan menduduki puncak banyak situs musik pada tahun 2020, anggota Exo tersebut tetap setia kepada music director Jeon Changyeop yang bekerja bersamanya saat itu. (Z-10)