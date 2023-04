Tak Terpisah, Kendal Jenner dan Bad Bunny Hadiri Coachella Bersama

KENDAL Jenner kembali ke Coachella tahun ini dengan Bad Bunny di sisinya. Pasangan yang dikabarkan tidak bisa menjauhi satu sama lain saat menghadiri festival musik 2023 di Indio, California, karena mereka tetap dekat saat menonton pertunjukan hari Minggu (16/4) lalu.

Penyanyi berusia 29 tahun itu difoto sedang mengobrol dengan model berusia 27 tahun dengan kain kotak-kotak yang menutupi bagian bawah wajahnya.

Jenner, pada bagiannya, memakai kaos tank putih dengan jeans hitam berikat dan sepatu bot yang serasi saat mereka berjalan bersama di festival musik dan seni tahunan tersebut.

Meskipun keduanya tidak terlibat dalam gerakan romansa terbuka apa pun, bintang realitas itu tampaknya muncul di Instagram Story Bad Bunny dua hari sebelumnya.

Setelah Jenner menari selama aksi pembukaan pemenang Grammy pada hari Jumat (14/4), Bad Bunny mendokumentasikan perjalanan kereta emas liar.

“Kamu akan (jatuh)!" sebuah suara, yang diyakini sebagai bintang ‘Kardashian’,mengatakan di latar belakang rekaman saat Bad Bunny mengemudi dalam serangkaian video.

Penyanyi ‘Neverita’ dan Jenner pertama kali memicu spekulasi asmara ketika mereka terlihat di restoran yang sama pada bulan Februari 2023. Mereka dilaporkan terlihat ‘berciuman secara terbuka’ pada bulan berikutnya dan sejak itu mereka berkencan sambil menunggang kuda dan banyak lagi.

Jenner, yang telah dikaitkan dengan banyak atlet selama bertahun-tahun, terakhir berkencan dengan Devin Booker dari tahun 2020 hingga 2022.

Mantan Jenner tersebut tidak menganggap hubungan antara keduanya ‘serius’.

"Devin tidak percaya satu menit pun bahwa hubungan Kendall dan Bad Bunny seserius itu," ujar seorang sumber pada media.

“Dia tidak berpikir dia tipenya dan merasa sulit untuk percaya ada umur panjang di antara mereka," lanjutnya.

Sumber itu melangkah lebih jauh, menambahkan bahwa Booker ‘belum sepenuhnya berakhir’ dengan Jenner. Mereka berkencan untuk waktu yang lama dan dia masih peduli padanya. Dia tidak secara aktif mencoba untuk kembali bersamanya tetapi juga tidak menentang gagasan itu.

Seorang sumber yang dekat dengan pasangan tersebut mengatakan bahwa perpisahan itu ‘damai’ dan keduanya ingin fokus pada diri mereka sendiri saat mereka menghabiskan waktu terpisah.

Sementara itu, Bad Bunny dan Jenner belum mengomentari terkait status hubungan mereka.

Selama romansa alumni ‘Keeping Up With the Kardashians” dengan Booker, dia memberi tahu Andy Cohen mengapa dia memilih untuk merahasiakan kehidupan cintanya.

“Saya pikir itu membuat hidup saya jauh lebih mudah,” jelasnya dalam wawancara Juni 2021.

“Aku hanya merasa ini masalah pribadi. Bukan hak orang lain untuk menilai atau mengetahuinya.” (Z-10)