Ternyata Moonbin Astro Pernah Perankan Kim Bum Kecil di Drama Boys Over Flower

MENGENANG Moonbin Astro yang baru saja berpulang pada Rabu (19/4), fans bisa menonton beberapa drama yang pernah Ia bintangi.

Moonbin memulai karir aktingnya sebagai pemeran cilik dalam drama televisi Korea Selatan ‘Boys Over Flowers’ pada tahun 2009.

Setelah debut sebagai anggota Astro, Moonbin terus melanjutkan kariernya di bidang akting. Pada tahun 2018, ia membintangi drama web populer ‘Gangnam Beauty’ sebagai pemeran pendukung dan memperoleh pujian atas penampilannya.

Selanjutnya, pada tahun 2019, ia memainkan peran utama dalam drama web ‘Moorim School: Saga of the Brave’. Moonbin juga terus menunjukkan kemampuan aktingnya dalam beberapa program televisi seperti ‘The Best Hit’ dan ‘Moments of 18’.

Secara keseluruhan, Moonbin Astro terus menunjukkan kemampuan akting yang baik dan banyak penggemarnya yang menantikan proyek akting selanjutnya di masa depan.

1. Boys Over Flowers (2009)



Peran kecil So Yo Jeong dalam F4 dimainkan oleh Moonbin, sedangkan versi dewasa dari karakter tersebut diperankan oleh Kim Bum.

2. Moment At Eighteen (2019)

Moonbin berperan dalam salah satu drama Korea yang sangat populer yang berjudul "Moments of 18". Dalam drama ini, ia memerankan karakter bernama Im Soobin, sahabat dekat dari pemeran utama pria yang diperankan oleh Ong Seong Woo. Drama ini, yang ditayangkan pada tahun 2019, sangat segar dan cocok untuk ditonton oleh remaja karena bercerita tentang kehidupan SMA.

3. The Mermaid Prince (2021)

Drama ini merupakan drama pertama Moonbin sebagai pemeran utama. Moonbin memerankan tokoh bernama Sikyung yang merupakan seorang pangeran duyung.

4. Please Don’t Date Him

Di sini Moonbin berperan sebagai hacker yang membantu tokoh utama untuk mencari informasi mengenai calon pasangannya tersebut. Bercerita tentang Seo Ji Sung (diperankan oleh Song Ha Yoon) yang bekerja di sebuah perusahaan aplikasi yang berfungsi untuk memeriksa latar belakang calon pasangan sebelum memulai hubungan.

5. Best Chicken

Moonbin memerankan teman dari pemeran utama dalam drama ini. Cerita yang dihadirkan oleh drama Korea ini cukup menarik, di mana menceritakan tentang seorang pria yang bermimpi memiliki restoran ayam sendiri dan kisah cintanya dengan seorang wanita dimulai di sana.

6. To Be Continued

Drama ini cocok untuk ditonton jika kamu merindukan kebersamaan dengan member Astro, karena drama ini dibuat untuk memperkenalkan seluruh anggota Astro. Drama tersebut mengisahkan tentang enam pria yang membentuk grup musik laki-laki, dan mereka sedang mempersiapkan debut mereka. Namun, tiba-tiba mereka kembali ke masa lalu selama dua tahun.

7. Soul Plate

Selain To Be Continued, Astro juga membintangi drama lainnya yang disebut Soul Plate. Ceritanya tentang Astro, kelompok peri yang merencanakan untuk membuka restoran di mana mereka akan menghibur pelanggan dengan hidangan lezat. Drama ini hanya berdurasi 15 menit, sehingga cocok untuk orang yang mencari hiburan singkat dan manis.

Berikut rekomendasi peran yang dilakoni Woonbin semasa hidup, semoga bisa membantu para fans mengenang sosok Woonbin yang baik dan jenaka. (Z-10)