Seafret Rilis Album Wonderland

SETELAH merilis beberapa single seperti See, I'm Sorry, Remind Me to Forget You, dan juga Wonderland, yang berhasil masuk ke beberapa playlist Spotify di kawasan Asia seperti New Music Friday dan juga Pop Rising di Filipina, Singapura, Malaysia, dan Indonesia, duo indie-pop Seafret akhirnya merilis album ketiga mereka yang sudah lama dinantikan, Wonderland, sekaligus merilis sebuah single baru berjudul Made of Love.

Album ini merupakan album penuh pertama Seafret sejak album kedua mereka, Most of Us Are Strangers pada 2020.

Di album terbaru mereka, Seafret menggabungkan berbagai elemen yang membuat para penikmat musik di luar sana jatuh cinta dengan karya mereka. Baru-baru ini, lagu Atlantis, yang mereka rilis pada 2015 viral secara global dan berhasil membawa duo ini untuk pertama kalinya ke Official Charts Top 40 UK serta sukses mengumpulkan lebih dari 13 juta pendengar bulanan di Spotify.

Album Wonderland dirilis pada momentum yang tepat, saat Seafret berada pada titik pencapaian terbesar pada karier mereka hingga saat ini seraya mereka merilis karya-karya baru paling euforik mereka.

Mengenai album terbaru mereka, Seafret mengatakan, "Kami sangat bersemangat untuk membagikan album terbaru kami, Wonderland, yang sangat spesial ini kepada kalian semua. Lagu-lagu di dalam album ini sangat istimewa bagi kami karena mengingatkan kami tentang tantangan yang kami hadapi dan kekuatan untuk bisa melanjutkan hidup di saat segalanya terasa sangat sulit. Ada lagu yang membahas kesedihan, kerinduan, namun juga ada lagu tentang kebahagiaan dan juga refleksi positif."

"Kami harap kalian bisa menikmati album ini seperti saat kami menikmati proses pembuatannya."

Lewat single Made of Love, Seafret menggambarkan sifat kehangatan dan tulus yang duo ini tuangkan ke dalam album terbaru mereka. Dengan estetik musik yang kaya dan penuh semangat dan didukung oleh produksi piano yang progresif, mereka berhasil memperkaya katalog musik mereka dengan karya-karya baru yang memukau.

Wonderland, album yang mengagumkan dari duo Seafret ini merupakan hasil kerja keras selama dua tahun oleh Jack Sedman dan Harry Draper, yang merupakan dua sahabat yang sudah berteman lama.

Melalui album yang indah ini, Seafret mengiring pendengarnya ke kisah pribadi mereka, mulai dari cerita mengenai patah hati sampai rasa kehilangan, hingga kembali ke perasaan gembira akan cinta dan juga kehidupan baru.

Seafret, saat ini, sudah menemukan jalannya sendiri setelah dulu sempat bergabung dengan sebuah label besar dan pindah ke London. Terdengar jelas dari produksi Draper yang mantap dan juga meriah, Seafret tidak menyia-nyiakan waktu dan memilih untuk bekerja sama dengan beberapa produser musik ternama di Inggris, mulai dari Cam Blackwood yang telah berkolaborasi dengan Florence and the Machine, George Ezra, dan London Grammar serta Steve Robson yang telah berkolaborasi dengan Miley Cyrus, One Direction, dan Take That.

Ditulis ketika Draper dan juga Sedman mulai memiliki keluarga dengan pasangannya masing-masing, album Wonderland menunjukkan bakat luar biasa mereka dalam menciptakan lagu-lagu yang menggali seluruh spektrum emosi manusia.

Dengan fanbase yang kini semakin bertumbuh di kawasan Asia, Indonesia menduduki peringkat #1 dan Malaysia di peringkat #4 dalam daftar 10 negara yang paling sering mendengarkan musik Seafret di seluruh dunia. (RO/Z-1)