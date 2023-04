Bintangi Film Buya Hamka, Laudya C Bella Di-Make Up Selama 4 Jam

LAUDYA Chynthia Bella rela mempersiapkan make up selama 4 jam sebelum syuting demi menjalani peran sebagai istri Buya Hamka.

"Untuk make up prostetik ini, aku pengalaman pertama kali. Seru sih karena belum pernah sama sekali. Jadi dapat experience baru. Dan prosesnya lumayan lama, bisa sampai tiga sampai empat jam kalau enggak salah. Kita mulainya itu 4 jam sebelum syuting," jelas Bella, dikutip Kamis (20/4).

"Sebelum make up saya ambil wudhu dulu untuk subuh. Terus baru diproses. Dan dibukanya juga sama. Harus satu-satu. (Bukan hanya wajah), tangan juga di-make up agar terlihat lebih berusia," tambah Bella.

Make up prostetik merupakan make up khusus yang menggunakan tambahan materi sehingga membuat efek make up jadi nyata.

Oleh sebab itu, proses make up ini memang dikenal memakan waktu yang lama karena pemasangannya harus dilakukan secara teliti oleh ahlinya.

Tidak hanya Bella, lawan mainnya, Vino G Bastian, yang berperan sebagai Buya Hamka dalam film tersebut, juga melalui perjuangan yang sama.

Demi menjalani karakternya, Vino rela untuk make up berjam-jam sebelum proses syuting dimulai.

"Kalau misalnya ada jadwal syuting jam 6 pagi, ya saya harus make up dari jam 12 malam. Tapi memang di film ini ada beberapa part yang terlihat prostetik make up-nya. Mungkin akan lebih banyak di film keduanya," kata Vino.

"Indonesia memang sudah saatnya secara production design itu semakin hari itu semakin maju. Semakin besar," sambung Vino.

Dalam film ini, Vino dan Bella akan beradu akting sebagai Buya Hamka dan Sitti Raham.

Film ini akan mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang ulama, pahlawan, sekaligus sastrawan besar Indonesia, Buya Hamka, dalam memperjuangkan bangsa serta menyebarkan agama Islam.

Film garapan Fajar Bustomi ini juga akan dimainkan oleh Desy Ratnasari, Donny Damara, Anjasmara, Reza Rahardian, dan berbagai nama pelakon papan atas lainnya seperti Ayu Laksmi, Marthino Lio, Reybong, Mawar De Jongh, Mathias Muchus Verdi Solaeman, Teuku Rifnu Wikana, Ben Kasyafani, Wafda Lubis, Ferry Salim, Donny Kesuma, Cok Simbara, Roy Sungkono, Yoriko Angeline, Ajil Ditto, Zayyan Sakha, dan Yoga Pratama. (Ant/Z-1)