Kim Hee Ae Comeback Lewat Queenmaker yang Tayang di Netflix

AKHIRNYA drama Queenmaker resmi tayang di Netflix pada Jumat (14/4) kemarin. Drama ini merupakan besutan rumah produksi Insight Film, Studio Focus X, dan AStory.

Sutradara Oh Jin Seok dan Penulis Moon Ji Young juga turut ambil bagian. Sudah nonton dramanya? Berikut cuplikan sinopsis

Queenmaker merupakan drama yang mengusung genre politik. Drama ini mengisahkan kerja sama dua perempuan untuk memperjuangkan keadilan di bidangnya masing-masing.

Hwang Do Hee (Kim Hee Ae) seorang dengan jiwa kepemimpinan tinggi. Suatu hari, dia bergabung dengan Oh Seung Sook (Moon So Ri) sebagai pendukung untuk memenangkan pemilihan sebagai Wali Kota Seoul. Keduanya sama-sama ingin membangun kota yang adil untuk setiap masyarakatnya.

Mampukah dua perempuan ini berjuang memenangkan pertempuran politik yang sengit?

Drama Queenmaker dibintangi oleh jajaran aktris dan aktor senior Korea Selatan, di antanya:

Kim Hee Ae sebagai Hwang Do Hee

Moon So Ri sebagai Oh Kyung Sook

Ryu Soo Young sebagai Baek Jae Min

Seo Yi Sook sebagai Son Young Sim

Jin Kyung sebagai Seo Min Jung

Kim Tae Hoon sebagai Ma Joong Seok

Karakter Hwang Do Hee (Kim Hee Ae)

Queenmaker jadi project comeback Kim Hee Ae setelah drama terakhirnya di tahun 2020 lalu. Kim Hee Ae sendiri merupakan aktris senior yang sudah membintangi banyak drama populer. Seperti The World of the Married, Second To Last Love dan Secret Affair.

Di drama barunya ini, Kim Hee Ae berperan sebagai Hwang Do Hee yang merupakan perempuan dengan karir cemerlang. Di perusahaannya yakni Eunsung Group, Hwang Do Hee menjabat sebagai manajer umum tim perencanaan strategis.

Hwang Do Hee sangat terampil menangani masalah yang menimpa perusahaan. Inilah yang membuatnya memperoleh kepercayaan tinggi dari sang bos. Hwang Do Hee sangat terampil memainkan opini publik.

Karakter Oh Kyung Sook (Moon Se Ri)

Selain Kim Hee Ae, Queenmaker juga jadi drama comeback Moon Se Ri. Drama terakhirnya berjudul On The Verge Of Insanity tayang pada 2021 lalu. Di drama ini Moon Se Ri berperan sebagai Oh Kyung Sook.

Oh Kyung Sook adalah seorang pengacara hak asasi manusia yang terjun dalam pemilihan Wali Kota Seoul. Selama 20 tahun terakhir, Oh Kyung Sook mengabdikan dirinya untuk membela hak-hak buruh dan pekerja.

Oh Kyung Sook juga memimpin Korean Women’s Human Rights Wave dan Yayasan Solidaritas Pekerja dengan Hak. Pesonanya inilah yang membuat dia sukses jadi role pemimpin perempuan kuat.

Queenmaker adalah drama orisinal Netflix dan akan ditayangkan di platform tersebut juga. Tayang pada Jumat, 14 April 2023 dengan total 12 episode.

Drama yang berada di bawah arahan Sutradara Oh Jin Seok dan Penulis Moon Ji Young ini akan mengungkap sisi gelap dunia politik. Dengan dua perempuan tangguh yang makin memperkuat jalan ceritanya.

Drama seputar dunia politik memang selalu menarik untuk diikuti. Apalagi karakter utamanya adalah dua perempuan yang punya pengaruh di bidang tersebut. So, jangan sampai ketinggalan ya! (Z-10)