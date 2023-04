Kim Soo Hyun Kunjungi Indonesia Mei

AKTOR ternama Korea Selatan Kim Soo Hyun akan datang dan bertemu dengan penggemarnya di Indonesia untuk kedua kalinya. Pertama kali Ia menggelar fanmeeting yang bertajuk Kim Soo Hyun Asia Tour: 1st Memories in Indonesia pada 25 April 2014 yang lalu.

Kali ini Ia datang kembali bersama dengan salah satu brand kecantikan Y.O.U, selaku brand ambassador. Bertajuk Nice To Meet You, Aktor Kim akan berkunjung ke Jakarta pada Minggu (14/5) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City.

"Halo Indonesia, apa kabar? Saya Kim Soo Hyun. Saya akan bertemu dengan fans di Jakarta, Indonesia pada 14 Mei setelah sekian lama, tolong nantikan hal ini , terima kasih, sampai jumpa," ujar Kim Soo Hyun dalam sebuah video promosi yang diunggah brand tersebut di Instagram.

Pihak brand kecantikan itu juga membagikan tiga tiket gratis untuk penggemar Kim Soo Hyun.

"KIM SOO HYUN coming to Indonesia!!

YOU x KIM SOO HYUN Meet & Greet! #KetemuOppaKim

Sunday, 14th May 2023!

Mau join? Tungguin terus info selanjutnya ya #BeYOUtyGang!

Mau tiket gratis? Kamu cuma follow, like, komen kenapa kamu mau dapet tiketnya and share video ini sebanyak-banyaknya di story kamu. Akan ada 3 tiket untuk kamu! Buruan… biar cepet #KetemuOppaKim

#YOUxKimSooHyun #YOULongLastingBeauty" tulis akun youbeauty_idn di Instagram.

Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai cara pembelian tiket fanmeeting aktor kelahiran 16 Februari 1988 tersebut.

Dikenal melalui drama Dream High bersama dengan jajaran artis JYP lainnya, aktor Kim mulai mengambil hati para pecinta Korea di Indonesia dan negara lainnya.(Z-3)