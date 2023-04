Akhiri Hiatus, Sheryl Sheinafia Rilis Situationship

MUSISI Sheryl Sheinafia mengakhiri masa hiatusnya dengan merilis single Situationship, yang menjadi penanda perjalannya sebagai musisi independen.

Tanpa meninggalkan akar musiknya di genre pop, Sheryl menghadirkan lagu yang menggunakan sentuhan soft rock dan musik elektronik. Hal itu menggambarkan sejauh mana Sheryl telah berkembang sebagai musisi.

Dalam keterangan resmi, yang dikutip Kamis (13/4), Sheryl menyebut Situationship sebagai kisah kehidupan dan pembelajaran dalam menghadapi kejamnya kejujuran dalam sebuah hubungan.

Single tersebut juga disebutnya menggambarkan proses pendewasaan diri dengan segala ketidakpastian dan antisipasi untuk sesuatu yang akan terjadi berikutnya.

Seperti seorang anak kecil, lirik pada bagian reffrain berbunyi, "I just wanna be with you", yang membuktikan bahwa cinta terasa sangat benar walau penuh dengan ketidakpastian dan sifat kekanak-kanakan.

"Walau didera ketidakpastian akan berakhirnya sebuah hubungan, dia merasa yakin akan satu hal, dia berhasil menemukan orang yang dia mau. Pada akhirnya, semua itu adalah tentang mementingkan diri kita sendiri di atas apapun atau bahkan siapapun," kata Sheryl.

Sheryl menggandeng Petra Sihombing sebagai produser dan arranger, Ivan Gojaya dalam proses mixing, serta Dimas Pradipta di proses mastering untuk lagu Situationship.

Lagu Situationship milik Sheryl Sheinafia sudah dapat dinikmati di berbagai platform streaming digital di Indonesia. (Ant/Z-1)