D'Cinnamons Rilis Single Kunang-Kunang

SIAPA pun tahu, kunang-kunang merupakan sejenis serangga yang dapat memancarkan kerlip cahaya pada malam hari. Ternyata, salah satu tujuan dari kehadiran cahaya itu adalah untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Untuk memancarkan cinta.

Seperti halnya di lagu rilisan tunggal terbaru milik D'Cinnamons, yang telah diperdengarkan secara luas pada 10 April 2023 ini. Diberi judul Kunang-Kunang karena memang menggambarkan keindahan cahaya cinta yang membuat perasaan melayang-layang.

"Indahnya jatuh hati pada seseorang, membuat kita melayang saat berada di dekatnya. Single ini dibuat untuk mereka yang merasakan cinta yang 'menyerang' lubuk hati yang sepi, dibuat dengan semangat keindahan rasa disayangi," ujar vokalis/gitaris, Diana 'Dodo' Widoera mendeskripsikan pesona lagu Kunang-Kunang.

"Serasa mimpi! Inilah rasanya bila kita sedang jatuh cinta. Angan serasa terbang melayang, seperti kunang-kunang yang hadir ketika malam tiba. Tentu saja kita tidak ingin perasaan jatuh cinta ini hanya sesaat atau sekadar mimpi. Harapan dalam menemukan kekasih sejati, digambarkan dalam lagu 'Kunang-Kunang' ini," cetus penulis lagunya, gitaris Ismail 'Bona' Bonaventura menambahkan.

Alunan musik yang membuka lagu Kunang-Kunang sendiri dihiasi denting suara bell dan glockenspiel yang merepresentasikan suasana ringan dan penuh angan.

Dengan penyampaian berupa beat yang cenderung cepat, merepresentasikan detak jantung yang berdenyut kencang saat melihat sorot mata sang kekasih hati.

"Diharapkan lagu ini dapat menggambarkan imaji jatuh cinta pada tiap individu yang mendengarkannya," seru Bona lagi, semangat.

Berbeda dibanding lagu-lagu D'Cinnamons sebelumnya, dan terlepas dari nuansa lagu yang terasa ringan dan riang, bisa dibilang Kunang-Kunang cukup memberi tantangan secara teknis saat menjalani proses rekamannya. Terutama di pembukaan lagu yang menerapkan harmoni vokal Dodo, Bona dan bassis Riana 'Nana' Mayasari dalam format acapella.

"Tantangan saat perekaman sesi acapella yang membuat semua personel harus menyanyi. Tentunya akan menantang juga untuk sesi live perform-nya nanti. Penambahan part acapella di pembukaan lagu menjadi sesuatu yang baru buat kami, dan bikin lagunya lebih unik," urai Nana terus-terang.

Selain itu, satu hal yang juga membedakan Kunang-Kunang dengan lagu-lagu D'Cinnamons sebelumnya terletak di jangkauan (range) nada vokal. Karena Bona menulis lagunya di range yang berbeda dengan range vokal Dodo.

"Jadi tantangannya mencari nada dasar yang pas buat dinyanyiin Dodo. Makanya solusinya pakai modulasi di bagian chorus pertama."

Sesi peracikan komposisi dan aransemen lagu Kunang-Kunang sendiri baru dimulai pada 2023 ini. Tapi ide lagunya, sudah mulai ditulis Bona sejak 2017, atau sekitar enam tahun lalu.

Dodo, Bona dan Nana mengeksekusi rekaman Kunang-Kunang di studio rumahan, dan tanpa hambatan berarti dari sisi teknis.

Vokal Dodo bahkan direkam 'hanya' dengan memaksimalkan mikrofon dynamic Shure SM57, namun ditata sedemikian rupa agar tanpa menghilangkan rasa yang diinginkan.

Satu hal lagi yang membuat greget di lagu Kunang-Kunang menjadi tidak biasa adalah di prosesi pengisian instrumen bass. Nana, yang biasanya mengandalkan bass akustik, kali ini memilih mengeksplorasi isian bass-nya menggunakan bass semi hollow sehingga memunculkan karakteristik berbeda dibanding single-single D'Cinnamons terdahulu.

"Semoga single pada 2023 ini bisa dinikmati semua hati yang penuh cinta," ujar Dodo optimistis. (RO/Z-1)