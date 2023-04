Winaya Ekspresikan Rasa Kehilangan Lewat Sudah Jalannya

SOLOIS Winaya Satasya merilis single baru berjudul Sudah Jalannya, yang berkisah tentang kehilangan sosok yang dicintai.

Menurut Winaya, single Sudah Saatnya, awalnya, dibuat untuk mengekspresikan kesedihan ketika salah safu anggota keluarga terdekatnya tutup usia.

Melihat kesedihan yang dirasakan keluarga yang ditinggalkan, Winaya menciptakan narasi. Kemudian, setelah melalui proses pengerjaan selama empat bulan lahirkan single ketiga solois itu.

"Hampir semua lagu yang aku tulis, dua di antaranya sudah dirilis, diambil dari sudut pandang orang ketiga atau bukan aku yang mengalami. Proses kreatif dan rekaman cukup menantang karena lagu ini memiliki emosi yang meluap-luap," ungkap Winaya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (12/4).

Menurut Winaya, dirinya harus mampu mengatur perasaan saat menyanyikan lagu Sudah Jalannya itu.

"Syukurlah semua berjalan dengan lancar," kata Winaya sembari menambahkan bahwa single barunya itu bisa dinikmati tanpa berpikir.

"Menurutku, lagu ini cocok untuk pagi yang dingin dan sendu ketika kita sedang sedih, terutama bagi mereka yang baru saja merasa kehilangan," lanjutnya.

Winaya berharap banyak orang terbantu kala mendengarkan Sudah Jalannya.

"Aku berharap lagu ini bisa membantu mereka dalam melewati proses melepaskan, proses berduka, atau proses merindu. Walau kenyataannya pahit, orang yang meninggalkan kita sudah ada di tempat yang lebih tenang," pungkas Winaya. (Ant/Z-1)