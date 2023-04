Mocca Rilis Single You and Me Against The World Versi Akustik

GRUP band Mocca kembali lewat single akustik You and Me Against The World, yang merupakan rilisan pertama dari sesi akustik live band tersebut.

"Lagu ini dipilih sebagai lagu pertama yang dirilis dengan versi akustik karena merupakan salah satu anthem dari Mocca Friends.

Ketika dimainkan di panggung, Mocca Friends selalu menyambut lagu ini dengan energi yang besar dan bernyanyi bersama sepenuh hati," kata gitaris Mocca Riko Prayitno dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (11/4).

Maret lalu, band yang dinahkodai Arina Ephipania (vokal), Riko Prayitno (gitar), Indra Massad (drums), dan Toma Pratama (bass) itu merilis teaser lagu tersebut melalui akun Instagram dan TikTok @moccaofficial.

Baca juga: Mocca Rilis Lagu Anak Bernuansa Motown

Lagu You and Me Against the World merupakan salah satu dari lima single sesi akustik yang rencananya akan dirilis Mocca sepanjang tahun ini.

Video sesi live lagu itu juga telah beredar di kanal Youtube Mocca, yang tampil dengan set akustik dibantu Rio Fritz Torang (keyboard).

Mocca mendapatkan ide awal perilisan single sesi akustik tersebut lewat sejumlah gelaran mandiri bernuansa intim yang kerap mereka persembahkan seperti Secret Show dan Rehearsal Show.

Baca juga: Gandeng David Bayu, Mocca Rilis Happy

Lewat panggung intim tersebut, Mocca menilai suasana yang dekat dengan penonton dan bisa bernyanyi bersama secara santai, sama menyenangkannya dengan bernyanyi di atas panggung besar.

Kini, single akustik live You and Me Against the World sudah bisa dinikmati di seluruh platform musik digital. (Ant/Z-1)