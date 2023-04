Spoiler Kolaborasi Jungkook - Justin Bieber Viral

BANG Si Hyuk membuat heboh Army (sebutan fans BTS) saat membagikan foto bersama Jeon Jungkook atau Jungkook BTS dan produser rekaman Andrew Watt. Foto ini membuat spekulasi akan adanya kemungkinan kolaborasi yang akan dilakukan oleh anggota BTS yang disebut golden maknae tersebut.

Dalam gambar tersebut, anggota termuda BTS terlihat mengenakan pakaian denim Calvin Klein bersama Bang PD, Andrew Watt, dan Scooter Braun, CEO HYBE America.

Fans juga melihat gambar Justin Bieber merekam lagu dengan hoodie kuning. Dengan demikian, Army makin yakin bahwa kolaborasi BTS 'Jungkook x Justin Bieber' yang sangat ditunggu-tunggu akan segera hadir.

Selain kolaborasi dengan Justin Bieber, Jungkook BTS telah memicu desas-desus bahwa Ia mungkin menjadi anggota berikutnya yang akan merilis album debut solonya. Setelah mengumumkan istirahat dari aktivitas grup tahun lalu, para anggota Bangtan disibukkan dengan usaha solo mereka.

Mengikuti Jack in the Box J-hope, The Astronaut Jin, Indigo RM, FACE Jimin, dan D-Day Suga, Jungkook BTS mungkin menjadi anggota keenam yang merilis album solonya. Khususnya, ini juga akan menandai album solo debutnya setelah merilis berbagai single dan kolaborasi yang belum dirilis.

Army sangat bersemangat karena foto-foto tersebut tidak hanya memicu kemungkinan debut album solo, yang untuk sementara berjudul JJK1, tetapi juga kolaborasi pertamanya dengan Justin Bieber.

Andrew Watt dikenal karena kolaborasinya dengan Miley Cyrus, Post Malone, Sam Smith dan Ozzy Osbourne. Dia juga meraih dua Grammy Awards, termasuk Best Rock Album dan Best Metal Performance, di Grammy Awards ke-65 pada bulan Februari.

Sementara itu, Scooter Braun, CEO HYBE America yang baru diangkat, sebelumnya pernah mengelola artis seperti Justin Bieber, Ariana Grande, dan Demi Lovato. Orang lain yang ditampilkan dalam foto adalah Cirkut, yang telah menghasilkan lagu-lagu populer seperti Starboy oleh The Weeknd, Wrecking Ball oleh Miley Cyrus, dan lagu pemenang Grammy Unholy oleh Sam Smith dan Kim Petras.

Dipercaya juga bahwa Jungkook BTS mungkin akan tampil dalam album mendatang Justin Bieber, yang dijadwalkan akan dirilis pada akhir tahun ini dan akan diproduksi bersama oleh Andrew Watt.

Pada Sabtu (8/4), Jungkook BTS terlihat di bandara mengenakan denim Calvin Klein. Terungkap bahwa dia terbang ke Los Angeles, setelah itu penggemar berasumsi bahwa itu adalah kegiatan promosi untuk merek denim dan pakaian dalam Amerika kelas atas. Namun, gambar dan video singkat Jungkook di studio membuat penggemar terkejut dan gembira karena anggota termuda BTS itu akan segera melakukan debut solonya.

Meski demikian, para penggemar Jungkook sangat bersemangat karena dia akan berkolaborasi dengan salah satu idola favoritnya, Justin Bieber. Penyanyi The Dreamers selalu vokal tentang cinta dan kekagumannya pada bintang pop Kanada itu.

Sebelumnya Jungkook BTS juga telah mengcover beberapa lagu populerJustin Bieber seperti Nothing Like Us dan 2U dan telah mengungkapkan pada publik tentang cintanya pada musik dan bakat penyanyi Peaches. Justin Bieber juga membalas cintanya dengan men-tweet pesan “Selamat Ulang Tahun" untuk Jungkook pada 2019 dan mengisyaratkan kemungkinan kolaborasi.

Sampai tulisan ini dibuat, rumor kolaborasi tersebut masih belum dikonfirmasi oleh para artis atau agensi masing-masing. (Z-10)