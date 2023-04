NMIXX Bertandang ke Jakarta, Tiket Mulai Bisa Dipesan Besok 

KABAR gembira datang dari girl grup asuhan JYP Entertainment ‘NMIXX’ yang siap menyapa para penggemarnya di Jakarta. Mereka akan datang pada Juni mendatang dalam event showcase tour.

Showcase tour ini akan menjadi kunjungan kali pertama dari pelantun ‘Young, dumb, stupid’ ke Indonesia sejak mereka debut. Namun, sebelum ke Indonesia, NMIXX bakal berkeliling Amerika Serikat dan melanjutkan turnya ke empat negara Asia.

Kabar ini telah dikonfirmasi langsung oleh NMIXX dan juga Mecimapro sebagai promotor acara, melalui akun instagram official pada (17/3) lalu.

Bertajuk ‘Nice To MIXX You in Jakarta’, event showcase tour bakal digelar di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta. Event NMIXX ini akan berlangsung pada Jumat, (9/6) mendatang dan dimulai pukul 18.30 WIB.

Pada Rabu, (5/4) lalu, Mecimapro membagikan detail seating plan hingga daftar tiket untuk showcase NMIXX. Tersedia empat kategori, dimana bagi Beauties yang ingin menikmati soundcheck para anggota sebelum tampil, kamu bisa membeli Blue Soundcheck dengan harga Rp3 juta.

Selanjutnya ada tiket dengan nomor tempat duduk, yaitu kategori Blue seharga Rp2,5 juta dan Green dijual seharga Rp1,9 juta. Adapun kategori Yellow yang berada paling belakang dibanderol seharga Rp1,2 juta.

Penjualan tiketnya sendiri akan dibuka mulai Selasa, (11/4) pada pukul 13.00 sampai 22.00 WIB, bagi pemilik member MCP melalui website atau link khusus Membership.

Sementara untuk penjualan umum dibuka pada Rabu, (12/4) pukul 13.00 WIB lewat website resmi mecimashop.com dan pukul 15.00 WIB melalui tiket.com.

Nah, itu dia detail showcase NMIXX di Jakarta. Bagi kamu yang ingin nonton langsung penampilan Lily, Sullyoon, Haewon, Jiwoo, Kyujin, dan BAE, jangan sampai kelewatan membeli tiket ya guys! (Z-10)