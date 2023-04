Kim Kardashian akan Bintangi Serial American Horror Story

BINTANG serial realitas Kim Kardashian akan sejenak melupakan drama rumah tangganya untuk tampil di serial American Horror Story.

Sosialita dan pengusaha itu, Senin (10/4), mengunggah video di akun Instagramnya yang mengonfirmasi dirinya akan bergabung dalam serial tersebut.

Video itu menampilkan lagu Rock-a-bye-Baby yang dinyanyikan secara sumbang dilanjutkan dengan pernyataan, "Emma dan Kim sangat rentan", mengacu pada bintang serial American Horror Story, Emma Roberts.

Laman daring selebritas Variety melaporkan Kardashian akan mendapatkan peran penting di Season 12 American Horror Story, berperan sebagai karakter yang ditulis khusus untuknya.

Kim Kardashian pertama kali muncul sebagai bagian dari rombongan Paris Hilton namun menjadi terkenal karena merilis video seks.

Ketenaran itu berlanjut dengan serial Keeping Up with the Kardashians dan sejumlah serial turunannya.

Selain perkawinannya dengan musisi Kanye West yang sudah kandas, Kardashian sukses membina bisnis lingerie dan produk kecantikan.

Dia muncul di sejumlah film pada akhir 2000-an dan mengisi suara untuk karakter di film PAW Patrol: The Movie.

American Horror Story merupakan serial antologi yang berkisah mengenai sejumlah karakter dan lokasi yang berbeda.

Serial ini terkenal karena para pemerannya yang memiliki nama besar. Sejjmlah nama yang pernah membintangi American Horror Story adalah Lady Gaga, Sarah Paulson, Kathy Bates, dan Angela Bassett. (AFP/Z-1)