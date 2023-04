Decoy Bagian 2 Kembali dengan Transformasi Jang Keun Suk

‘DECOY’, yang dikenal sebagai ‘The Bait’, bagian 2 mulai tayang pada April ini. Ini adalah drama thriller kriminal dengan cerita tentang seorang pengacara beralih profesi menjadi detektif pembunuhan yang mencari kebenaran di balik kasus masa lalu.

Kasus ini belum juga terpecahkan, sehingga dengan menyelidiki kejahatan saat ini sang detektif berharap bisa memecahkan kasus tersebut. Project drama yang disebut sebagai bagian dari kembalinya Jang Keun Suk, memberikannya peran sebagai Goo Do Han.

Ia merupakan seorang detektif yang bertekad untuk mengungkap kebenaran setelah Noh Sang Cheon (Heo Sung Tae), pelaku kasus penipuan terbesar Korea Selatan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan saat ini. Padahal, menurut kabar yang beredar Ia dikabarkan telah meninggal delapan tahun yang lalu.

‘Decoy’ telah membagikan potongan gambar baru yang menarik yang menampilkan perubahan dramatis lainnya dari Goo Do Han. Goo Do Han, seorang detektif pembunuhan di ‘Decoy’ bagian 1, tiba-tiba terlihat mengenakan seragam polisi. Memberi hormat dengan ekspresi sedih, pemirsa penasaran untuk melihat siapa yang berada di ujung tatapannya dan cerita di balik Goo Do Han yang mengenakan seragam polisi tersebut.

Baca juga: Jang Keun Suk Lakukan Comeback Lewat The Bait

Selain itu, yang terakhir menunjukkan Goo Do Han menyadari hal yang mengejutkan saat melihat sebuah buku catatan. Apa firasat baru yang dia rasakan dan bagaimana hal itu akan membantu mengungkap kebenaran seputar Noh Sang Cheon?

Karena serial kriminal ini menjadi proyek pertama yang menampilkan Jang Keun Suk setelah lima tahun keluar dari militer pada Mei 2020, ‘Decoy’ adalah salah satu serial drama yang paling dinantikan di antara para penggemarnya di seluruh dunia.

Baca juga: 10 Drama Korea Baru di Bulan April, Kembalinya Kim Sa-bu

‘Decoy’ mencatat rating pemirsa 9,4 di platform streaming global yang berbasis di AS Rakuten Viki. Bagian 1 serial ini juga mendapat respon baik di AS, Kanada, dan banyak negara Eropa dan Oseanik. Serial ini tersedia di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Vietnam, Thailand, dan lainnya, melalui Amazon Prime Video.

“Bagian kedua dari 'Decoy' akan ditayangkan di 186 negara melalui Coupang Play, Rakuten Viki dan Amazon Prime Video. Kami akan mengonfirmasi platform streaming tambahan untuk merilis seri kami di Jepang,” kata Coupang Play dalam sebuah pernyataan. (Z-10)