The First Responders Season 2 Tayang Agustus 2023

DIBINTANGI oleh Kim Rae Won, Son Ho Jun, dan Gong Seung Yeon drama ‘The First Responders’ bagian kedua akan segera tayang. Sekuel drama tentang anggota kepolisian, pemadam kebakaran, dan tim paramedis yang bersatu untuk membantu permaslaah sebuah kota memasuki babak yang diberi judul ‘The Police Station Next to the Fire Station and the National Forensic Service'.

Season 2 akan menampilkan kerja tim yang meningkat antara pemadam kebakaran, kepolisian dan Layanan Forensik Nasional (NFS) saat mereka menghadapi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Untuk membuat proyek drama lanjutan ini berkualitas tinggi, penulis Min Ji Eun mulai mengerjakan naskah season 2 bahkan saat season 1 masih ditayangkan. Pemeran utama drama ini, termasuk Kim Rae Won, Son Ho Jun, dan Gong Seung Yeon, semuanya beristirahat sejenak sebelum kembali syuting untuk season 2.

Kim Rae Won akan kembali sebagai Jin Ho Gae yang berperan sebagai detektif, sementara Son Ho Jun akan melanjutkan perannya sebagai petugas pemadam kebakaran Bong Do Jin atau yang diberi julikan ‘buldoser’ yang tidak mengenal rasa takut saat menghadapi api. Gong Seung Yeon akan kembali sebagai paramedis Song Seol yang secara fisik menyembuhkan pasiennya sekaligus menyentuh hati mereka.

Tim produksi drama berkomentar, “The Police Station Next to the Fire Station and the National Forensic Service adalah sebuah proyek yang sekali lagi akan menunjukkan kekuatan penulis Min Ji Eun, yang bekerja sama antara National Forensic Service dan polisi dalam seri 'Mitra untuk Keadilan’.”

Mereka menambahkan, ‘Pertarungan polisi, petugas pemadam kebakarann, dan NFS mengejar pelaku pembakaran berantai, kejahatan yang tidak berhenti selama masih ada oksigen, akan memberikan katarsis yang mendebarkan kepada pemirsa. Kami meminta banyak antisipasi untuk drama ini”.

Sejauh ini, season kedua dikabarkan akan tayang sebanyak 12 episode. Drama ini akan tayang di SBS, kemudian ada kemungkinan Disney+ Hotstar juga akan menayangkan sekuel dari drama ini. (Z-10)