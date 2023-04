People pt.2 Kolaborasi Suga BTS-IU Raih 900 Ribu Lebih Penonton dalam 15 Menit

LAGU People pt.2 kolaborasi Suga BTS dan IU (Lee Ji-eun) resmi mengudara, Jumat (7/4). Lagu ini diluncurkan berbarengan dengan video musik di kanal streaming ‘YouTube’.

Dalam 15 menit, video musik tersebut sudah ditonton lebih dari 900 ribu orang.

Video musik tersebut, dibuka dengan adegan Suga BTS berkemeja putih yang duduk di sudut sebuah ranjang besar seolah sedang menulis. Adegan tersebut terasa syahdu dengan lantunan vocal IU sebagai intro.

Sesuai dengan judulnya, People pt.2, beat hip hop khas Suga BTS mulai melantunkan bait lirik yang bercerita tentang hubungan antar manusia.

Sepanjang video musik People pt.2, produser hanya menyuguhkan potongan-potongan video dari Rapp Line grup BTS ini. Gambaran personal seorang Min Yoon-gi dalam video ini diperkenalkan secara resmi kepada para fans.

Suga BTS yang dikenal super introvert dan tidak suka manusia. Dia tidak punya teman dekat selain member BTS. Video ini juga menceritakan bahwa Suga suka menghabiskan waktu senggangnya sendirian di studio dan produktif dalam membuat musiknya sendiri.

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, People Pt.2,’ yang akan mengandeng vocal lembut IU, adalah lagu pra-rilis dari album resmi pertama Suga yang akan datang ‘D-Day’. Sementara itu, ‘D-Day’ yang merupakan bagian terakhir dari trilogi ‘Agust D’ akan resmi dikeluarkan dua minggu kemudian, pada Jumat (21/4) pukul 1 siang waktu Korea.

Peluncuran album ini, juga merupakan rangkaian tour solo Suga BTS. Rencananya, tour ini akan dilakukan di Amerika yang kemudian dilanjutkan ke Indonesia, Bangkok, Singapura, Korea, dan Jepang. Di Indonesia, konser Suga akan digelar selama tiga hari di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten pada 26-28 Mei mendatang.

Suga dan IU diketahui sebelumnya pernah berkolaborasi dalam lagu hit ‘eight’. Lagu ini, menyapu chart musik di seluruh dunia dan meraih perfect all-kill pada 2020.

Video musik ‘eight’ menjadi video musik IU yang tercepat meraih 100 juta views pada 2020. Lagu ‘eight’ juga menjadi video musik ke-4 IU yang meraih angka tersebut.

Lalu, apakah tahta ‘eight’ akan diteruskan pada ‘People pt.2’? So, Army keep watching and stream to this music video. (Z-10)