Gitaris The Strokes Siap Rilis Album Baru

MELODIES On Hiatus, album terbaru dari vokalis, penulis lagu, dan gitaris band peraih penghargaan Grammy, The Strokes, Albert Hammond Jr siap dirilis pada 23 Juni 2023 mendatang melalui Red Bull Records.

Sebelumnya, single pertama dari album tersebut, 100-99 feat. GoldLink, dirilis bersamaan dengan sebuah video klip yang disutradarai Angela Ricciardi dan Silken Weinberg

"Aku tumbuh dewasa sambil mendengarkan musik hip-hop tahun 90-an dan selalu suka dengan hook melodik dari lagu-lagu yang aku dengar di radio, terutama apapun yang dibuat oleh Dr Dre." cerita Hammond tentang single tersebut.

"Di tahun-tahun selanjutnya, aku melihat bagaimana permainan gitarku ternyata terinspirasi oleh melodi-melodi tersebut, walaupun tidak terlihat secara jelas karena aku berada di sebuah band rock. 100-99 adalah lagu yang telah ingin aku buat sejak cukup lama, dengan seorang rapper untuk mendampingi gitarku, dan sangat senang akhirnya bisa merilis ini bersama GoldLink," lanjutnya.

"Saat kami pertama bertemu dengan Albert, jelas terasa bahwa kami memiliki visi yang sama dan ingin bereksperimen dengan konsep sederhana yang digabungkan dengan cerita yang lebih dalam." cerita Ricciardi dan Weinberg tentang video klip ini.

"Album ini berisikan 19 lagu yang saling berhubungan satu sama lain, dan kami ingin ini juga tergambar secara visual. Lima video yang kami buat untuk Melodies on Hiatus direkam di kamar-kamar dalam satu ruang yang lebih besar, dan menceritakan tentang berbagai cerita dari satu malam yang sangat panjang. Albert sangat baik dan terbuka di sepanjang prosesnya, dan sangat memercayai kami, yang menghasilkan lingkungan yang sehat, murni, dan psikedelik," imbuh mereka.

Melanjutkan rilisan sebelumnya, Melodies on Hiatus mendokumentasikan reaksi Hammond terhadap berbagai hal dalam kehidupan pribadinya, termasuk ketika ia kehilangan saudara kembarnya.

"Tujuanku adalah untuk membagikan musik yang bisa menjadi bagian dari hidup seseorang, dan membuat mereka merasakan sesuatu. Ini merupakan koleksi musik terbaik yang aku buat dalam mencoba meraih tujuan tersebut," ujar Hammond.

Menampilkan kontribusi dari berbagai musisi seperti GoldLink, Steve Stevens, Matt Helders dan Rainsford, album ini ditulis bersama Simon Wilcox, di-mix oleh Tony Hoffer (Beck, Air, M83, Metric, Chromeo) dan di-master oleh Dave Cooley (Paramore, Spoon, Tame Impala, Jimmy Eat World).

Dengan lebih dari 150 juta stream, Hammond telah merilis empat album— Yours to Keep (2006), Como Te Llama? (2008), Momentary Masters (2015), dan Francis Trouble (2018).

Karyanya telah diliput oleh berbagai media ternama termasuk NPR, Pitchfork, Rolling Stone, Stereogum dan banyak lagi. Ia juga telah tampil di The Late Late Show with James Corden dan berbagai festival seperti Lollapalooza, Governors Ball, Primavera Sound dan lainnya.

Indonesia masuk ke dalam Top 10 Countries Global dari Hammond berdasarkan data streaming dan ia juga akan tampil bersama The Strokes di We The Fest (Indonesia) dan Good Vibes Festival (Malaysia) pada Juli ini. (RO/Z-1)