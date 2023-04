Rangkul WeTV, MyRepublic Permudah Pelanggan Nikmati Beragam Hiburan Asia

PLATFORM streaming WeTV dan penyedia layanan internet fiber dan televisi berlangganan, MyRepublic, terus melakukan inovasi meningkatkan layanan untuk masyarakat.

Untuk itu, WeTV bersama MyRepublic menjalin kerja sama strategis dalam memudahkan pelanggan menikmati berbagai hiburan Asia terbaik.

Penandatanganan Kerja Sama

Kerja sama ini diresmikan melalui kegiatan Signing Ceremony di Kantor MyRepublic, Jakarta Pusat pada hari Kamis (6/4).

Baca juga: Serial Kupu Malam akan Tayang pada 25 November di WeTV dan Iflix



Dalam kesempatan ini turut hadir Chief Executive Officer MyRepublic, Timotius Max Sulaiman dan Country Head WeTV Indonesia, Lesley Simpson.

Penyedia Konten Terbaik Asia

Country Head WeTV Indonesia, Lesley Simpson menjelaskan, “Selaras dengan tujuan kami untuk menjadi penyedia konten hiburan Asia terbaik, WeTV sangat antusias untuk bekerjasama dengan MyRepublic."

Baca juga: Season 2 Antares Sudah Tayang



"Melalui kemitraan kuat antara WeTV dan MyRepublic, kami berharap semakin banyak penonton di Indonesia yang mendapatkan kemudahan dalam menikmati berbagai konten-konten berkualitas di WeTV,” ujar Lesley Simpson.

WeTV Miliki Beragam Konten Unggulan

WeTV memiliki berbagai konten unggulan, salah satunya yaitu serial WeTV Original Layangan Putus yang telah tayang lebih dari 15 juta kali dalam sehari dan telah menjadi trending topic di media sosial.

Serial unggulan lain nya adalah WeTV Original Kupu Malam yang telah ditonton lebih dari 4 juta kali dalam seminggu penayangan.

Tidak hanya konten lokal, konten-konten Asia juga seperti dari Tiongkok yang berjudul My Girlfriend is an Alien (Pacarku Alien) yang terus bertahan di peringkat 1 kategori All Time Top di aplikasi WeTV.

Baca juga: Natasha Wilona Mengaku tidak Mirip dengan Karakernya di Dikta dan Hukum



Penonton pun tidak perlu khawatir ketinggalan ragam tayang terbaik karena WeTV menayangkan serentak di seluruh dunia.

Dilengkapi dengan subtitle Bahasa Indonesia yang resmi dan berbagai dukungan layanan membuat WeTV menjadi aplikasi popular untuk seluruh kalangan.

Hadirkan Platform Streaming Spesial

Chief Executive Officer MyRepublic, Timotius Max Sulaiman menjelaskan, “MyRepublic berkolaborasi dengan WeTV untuk menghadirkan platform streaming spesial untuk setiap pelanggan MyRepublic."

Baca juga: MyRepublic Perluas Cakupan Internet di Lampung, Serang, dan Cilegon



"Dengan adanya kerja sama ini , MyRepublic memberikan benefit spesial untuk seluruh pelanggan MyRepublic baik pelanggan baru maupun pelanggan eksisting, dapat menikmati WeTV VIP secara gratis per 7 April 2023,” jelasnya. (RO/S-4)