 Jayda G Rilis Single Blue Lights

PRODUSER, penulis lagu, ahli toksikologi lingkungan, dan DJ peraih nominasi penghargaan Grammy, Jayda G, kembali lewat single terbarunya berjudul Blue Lights yang diambil dari album terbarunya yang akan datang, Guy, yang siap dirilis pada 9 Juni 2023 melalui label musik Ninja Tune.

Album itu diproduksi bersama dengan Jack Penate – yang sebelumnya bekerja sama dengan SAULT, David Byrne dan Adele – serta kontribusi dari Lisa-Kainde Diaz dari duo musik Ibeyi, dan Ed Thomas yang telah berkolaborasi dengan Stormzy, Nia Archives, dan Jorja Smith.

Blue Lights merupakan kelanjutan dari single dan video Circle Back Around, yang meraih pujian dari berbagai media internasional termasuk Pitchfork, FADER, DJ Mag, RA, Mixmag, Clash, NME, The Line Of Best Fit, DIY, NYLON, PAPER Magazine, Billboard, Notion, Cool Hunting, serta membawa Jayda tampil di sampul majalah Time Out.

Di atas irama disko Blue Lights, lirik Jayda bercerita tentang 'Cerita gila dari ayahku', yang membawanya terseret dalam suatu kerusuhan di Washington pada 1968 ketika ia bekerja sebagai penyiar radio.

Lewat sejumlah rekaman yang menjadi narasi utama album ini, suara William Richard Guy menggema seraya ia bercerita tentang pengalamannya melihat ribuan masa dan polisi bergerak mendekat, lalu menyadari bahwa ia telah terkunci di luar apartemennya, "Ketika kerusuhan mencapaiku, aku hanya ikut saja. Tak ada gunanya berdiam diri."

"Aku rasa ini menjadi titik balik baginya," kata Jayda. "Aku rasa ini menjadi titik balik bagi banyak orang. Kita melihat banyak orang dikirim ke perang Vietnam tanpa mengerti alasannya, dan kami mengalami berbagai hal mengerikan yang terjadi di komunitas kulit hitam yang membuat kami semua lelah. Ketika aku menulis album ini, gerakan BLM sedang terjadi di mana-mana dan orang-orang kembali memikirkan isu tentang rasisme, kemiskinan, dan aku berpikir, ya, tidak banyak hal yang berubah."

Album Guy menampilkan suara Jayda lewat 13 lagu yang kental dengan nuansa house, disco, R&B, dan soul sambil menampilkan talenta penulisan lagu Jayda yang dipadukan dengan rekaman-rekaman suara dari almarhum ayahnya.

Beberapa tahun terakhir ini, Jayda telah menorehkan sejumlah prestasi gemilang dan momen berharga sepanjang hidupnya termasuk sebuah nominasi Grammy untuk single Both Of Us, yang dibuat dengan produser ternama Fred again.., serta merilis sederet versi remix dari karya musisi-musisi ternama seperti Taylor Swift dan Dua Lipa, tampil di berbagai festival besar seperti Glastonbury dan Coachella, merilis kompilasi untuk serial DJ Kicks, berkolaborasi dengan Aluna, tampil sebagai bintang tamu di Glow Up di BBC, menikah dengan kekasih dari kampung halamannya di Grand Forks, Kanada (di rumah tempat orangtuanya menikah), dan berkontribusi dalam instalasi Undercurrent (New York, Juni 2021) yang berfokus pada krisis iklim bersama berbagai musisi seperti Khruangbin, Nosaj Thing, Mount Kimbie dan Bon Iver.

Jayda juga sedang melewati proses produksi film dokumenter berjudul Blue Carbon, yang merupakan sebutan untuk ekosistem padang lamun, mangrove, dan rawa yang membatasi semua benua di bumi kecuali Antartika dan menyerap dua sampai empat kali lebih banyak karbon dibanding hutan tropis.

Film dokumenter ini dipandu oleh Jayda yang bertemu dengan berbagai komunitas yang merasakan langsung dampak dari krisis iklim.

Disutradarai oleh pemenang BAFTA dan Emmy, Nicolas Brown (The Serengeti Rules) dan diproduksi oleh Fernando Meirelles (City Of God, The Two Popes), dokumenter ini juga menampilkan artis Brazil, Seu Jorge, dan musik dari RZA. 'Blue Carbon' dijadwalkan rilis tahun ini melalui CNN. (RO/Z-1)