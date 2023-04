Chris LaRocca Rilis Single Deep End

PRODUSER, penyanyi, penulis lagu, dan multiinstrumentalis asal Kanada, Chris LaRocca, akhir pekan lalu, merilis single Deep End, yang diambil dari EP Perhaps!, yang akan segera dirilis pada 5 Mei mendatang.

Dengan nuansa R&B dan pop yang elektrik, LaRocca berhasil menarik perhatian produser peraih nominasi penghargaan Grammy, WondaGurl, yang kemudian mengajaknya bergabung dengan label musik Wonderchild yang bekerjasama dengan Red Bull Records.

Deep End merupakan rilisan pertama dari label ini, dengan lebih banyak lagi musisi dan musik pendobrak genre yang akan datang di tahun ini.

LaRocca berbagi, "Deep End adalah sebuah lagu untuk industri musik yang tak kenal lelah. Lagu ini menunjukkan bahwa sebagai seniman, produser, penulis lagu, dan lainnya, kami telah membuat diri kami melalui berbagai hal demi karya kami, malam tanpa tidur, tanpa makan, dan semua ini kami lakukan untuk bisa menciptakan musik yang terbaik. Aku merasa seperti benar-benar berada di dalam Deep End ketika membuat EP-ku, dan lagu ini menggambarkan proses pembuatan proyek ini."

LaRocca adalah salah satu musisi yang sedang ramai dibicarakan di industri kreatif Toronto, Kanada. Musiknya yang eksperimental cocok untuk sebuah pertunjukkan di basement maupun di studio ternama.

LaRocca juga sudah pernah menulis lagu dan menjadi produser bagi sejumlah musisi ternama seperti Kali Uchis (Deserve Me ft. Summer Walker), Bryson Tiller (I'm Ready For You), Boslen (LEVELS), dan banyak lagi.

Selain di Kanada, musik LaRocca juga dicintai para penikmat musik di Asia, termasuk Indonesia yang masuk ke Top 10 Streaming Market globalnya. Dengan perilisan EP 'perhaps!' di pertengahan 2023, tahun ini dipastikan akan menjadi tahun yang besar bagi LaRocca. (Z-1)