Shakira Tinggalkan Barcelona Usai Dikabarkan Diusir Ayah Pique

PENYANYI asal Kolombia Shakira secara resmi meninggalkan Barcelona, Spanyol, setelah berpisah dengan mantan pesepakbola asal Barcelona, Gerard Pique.

Keputusan itu dikemukakan Shakira dalam akun resmi instagram-nya. Kabarnya, Shakira akan membawa kedua anaknya, Milan dan Sasha ke Miami, Amerika Serikat.

“Aku sebelumnya menetap di Barcelona untuk memberikan stabilitas kepada anak-anakku, hal yang sama yang saat ini kami cari di sudut lain dunia, di sisi keluarga, teman, dan lautan. Hari ini kami memulai babak baru dalam mengejar kebahagiaan. Terima kasih kepada semua orang yang berselancar bersamaku mengarungi ombak di Barcelona, tempatku belajar persahabatan itu lebih abadi daripada rasa cinta,” ungkap Shakira.

“Terima kasih kepada semua orang yang sudah hadir untuk menghiburku, mengeringkan air mataku, menginspirasiku, dan membuatku semakin tumbuh. Terima kasih kepada pemirsa Spanyol yang selalu melindungiku dengan cinta dan kesetiaan kalian. Untuk kalian, sampai jumpa lagi. Seperti apa yang ayahku katakan berkali-kali, sampai jumpa lagi!,” sambungnya.

Beberapa media lokal Barcelona menyebut Shakira pindah dari Barcelona setelah menerima surat elektronik dari ayah Gerard Pique, Joan Pique sebagai direktur dari perusahaan Kerad Holding. Dalam suratnya, Joan Pique meminta Shakira pindah atau diancam dengan pembayaran kompensasi.

Setelah menikah selama 12 tahun, kisah cinta Pique dan Shakira tidak berakhir dengan baik. Melalui media sosialnya, Pique sering dikonfrontasi mengenai kasus perselingkuhannya yang membuatnya bercerai dengan Shakira.

Teranyar dalam tayangan langsung yang dihadirkan di Twitch, dilansir E! News, Pique mengungkapkan keadaan yang dihadapinya pascaperceraian. “Mantan partnerku adalah orang Amerika Latin. Kamu enggak bisa membayangkan apa yang selama ini kuterima dari penggemarnya di media sosial. Ribuan perilaku barbar,” ungkapnya.

“Mereka adalah orang-orang yang enggak punya kehidupan. Jadi seberapa besar perhatian yang harus kuberikan pada mereka? Nol. Kamu juga enggak bakal pernah kenal dengan mereka di kehidupan nyata. Mereka seperti robot,” tegas Pique.

Merasa tersindir dengan ungkapan Pique yang dianggap merendahkan Amerika Latin, Shakira ikut membalasnya, dengan mengunggah cuitan yang mengatakan bangga menjadi orang latin, seraya menyertakan sejumlah bendera negara Amerika Latin. “Bangga menjadi orang Amerika Latin,” tulis Shakira. (Z-3)