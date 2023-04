After Nourway Rilis Single No Good in Goodbye

DUO modern pop, After Nourway, menghadirkan single teranyar mereka No Good in Goodbye sebagai penanda baru setelah bergabung dengan label rekaman Warner Music Indonesia di 2023.

Duo yang beranggotakan Vino (vokalis) dan Rafi (piano) itu mengambil inspirasi No Good in Goodbye dari kisah percintaan yang tengah berada di tahap denial atau penolakan karena putus cinta.

"Orang tersebut masih belum dapat percaya bahwa hubungan mereka benar-benar berakhir dan ia masih merasa bahwa mereka masih bersama. Yep, there's no good in goodbye," ujar Vino dan Rafi mengenai lagu anyar mereka, dikutip Rabu (5/4).

No Good in Goodbye diproduseri oleh After Nourway bersama SEEK, yang pernah juga bekerja dengan musisi besar seperti Raisa hingga Mahalini.

Dalam lagu debut bersama Warner Music Indonesia tersebut, After Nourway sengaja menonjolkan sisi pop mereka dengan dominasi permainan piano.

Berdurasi hampir empat menit, lagu ini diharapkan mampu diterima baik oleh pendengar musik di Indonesia.

"Kita berharapnya lagu ini bisa ngasih experience menangis (sedih) yang beda buat para Nourways dan juga bisa jadi teman untuk orang-orang di luar sana yang pengen luapkan kegalauannya," kata Vino.

Lagu ini menjadi single keempat mereka setelah memulai karier bermusik sejak 2021.

Sebelumnya, After Nourway sempat mencuri perhatian lewat single debut mereka We Used To, yang rilis pada April 2021.

Tidak lama berselang mereka merilis single kedua Never Mine dan pada 2022 lagu tersebut sempat masuk posisi pertama dalam tangga lagu Spotify Viral Charts Indonesia.

Lagu anyar mereka No Good in Goodbye kini kembali hadir untuk menjawab kerinduan bagi para penggemar After Nourway dan telah bisa dinikmati di berbagai digital streaming platform di Indonesia. (Ant/Z-1)