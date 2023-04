10 Drama Korea Baru di Bulan April, Kembalinya Kim Sa-bu

Memasuki bulan April, deretan drama korea terbaru siap dirilis di berbagai platform. Deretan serial drama korea ini bisa jadi pilihan menarik untuk menemani Anda mengisi waktu di bulan puasa. Tak hanya yang bergenre romantis, di bulan ini juga akan hadir serial dengan berbagai genre seperyi aksi hingga thriller. Berikut kami bagikan 10 drama Korea menarik dan seru di bulan April ini.

1. Bait Part 2

Seri asli Coupang Play akan menyelesaikan ceritanya dengan peluncuran bagian 2 pada bulan April. Jang Keun-suk kembali sebagai pengacara yang berubah menjadi detektif Gu Do-han, yang bekerja sama dengan reporter Cheon Na-yeon (Lee Elijah) saat dia ingin memecahkan kasus lama yang melibatkan dalang skema Ponzi No Sang-cheon yang dimainkan oleh Heo Sung-tae dari Squid Game.

2. Pale Moon

Kim Seo-hyung (Mine) berperan sebagai Yoo Yi-hwa, seorang ibu rumah tangga dengan kehidupan yang nyaman namun membosankan yang menikah dengan pria yang tidak peduli padanya.

Bosan dengan hidupnya, dia mengambil pekerjaan paruh waktu di bank, di mana dia secara bertahap mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Namun, kepercayaan dirinya membengkak terlalu banyak, dan dia segera mulai mencuri uang dari kliennya. Drama ini akan tayang di ENA, 10 April.

3. Bora! Deborah

Terakhir terlihat di Snowdrop, Yoo In-na kembali sebagai karakter Deborah di drama komedi romantis berlatar dunia penerbitan Bora! Deborah. Deborah adalah pelatih kencan terkenal dan penulis laris, yang dikenal karena kebijaksanaan dan popularitasnya di kalangan wanita. Wanita sebenarnya di belakang Deborah adalah Yeon Bo-ra, yang sebenarnya sedang bergumul dengan kehidupan romantisnya.

Kemudian dia bertemu perencana penerbitan Lee Soo-hyeok (Yoon Hyun-min), yang membenci Deborah, dan temannya Han Sang-jin (Joo Sang-wook), seorang CEO penerbit yang sangat disukai oleh semua orang tetapi menghindari keterikatan. Drama ini akan tayang diENA, 12 April.

4. Stealer: The Treasure Keeper

Joo Won, terakhir terlihat di film aksi Netflix Carter, kembali untuk peran fisik lainnya. Ia berperan sebagai pencuri berjuluk Skunk yang berspesialisasi dalam barang antik. Joo juga berperan sebagai Hwang Dae-myung, seorang petugas yang bekerja di Administrasi Warisan Budaya.

Dae-myung menjalani kehidupan yang santai tetapi, setelah dicurigai bersekongkol dengan Skunk, bergabung dengan tim pemulihan aset budaya untuk membantu mereka melacak penjahat. Drama ini akan tayang di tvN pada12 April.

5. Queenmaker

Netflix akan memulai musim semi dengan seri aslinya, Queenmaker, sebuah drama politik yang dibintangi oleh Kim Hee-ae (The World of the Married) dan Moon So-ri (On the Verge of Insanity). Kim adalah Hwang Do-hee, seorang eksekutif brilian yang bekerja di kantor perencanaan strategis sebuah konglomerat besar. Setelah mengalami krisis hati nurani, dia bergabung dengan kampanye pemilihan walikota Seoul dari pengacara hak asasi manusia Oh Seung-sook (Moon) untuk membalas mantan majikannya. Drama ini akan tayang di Netflix, 14 April.

6. Dr. Cha

Setelah tampil di drama hit tahun lalu Our Blues, penyanyi dan aktris veteran Uhm Jung-hwa kembali sebagai karakter dari drama medis Dr. Cha. Uhm berperan sebagai Cha Jung-sook, yang menikah dengan ahli bedah yang tegas dan serius Seo In-ho (Kim Byung-chul).

Jung-sook telah bekerja keras sebagai ibu rumah tangga selama dua dekade setelah dia terpaksa melepaskan mimpinya menjadi seorang dokter. Sekarang dia tidak ingin berkorban lagi untuk orang lain dan memutuskan untuk mengejar mimpinya sendiri yakni kembali ke rumah sakit sebagai residen medis. Drama ini akan tayang di JTBC, 15 April.

7. Family: The Unbreakable Bond

Aktris Sell Your Haunted House Jang Na-ra dan aktor Bloody Heart Jang Hyuk bekerja sama untuk drama aksi Family: The Unbreakable Bond. Jang Hyuk adalah Kwon Do-hoon, seorang agen rahasia untuk NIS (National Intelligence Service). Dia memiliki keterampilan luar biasa sebagai penembak jitu tetapi kebanyakan orang – bahkan istrinya, Kang Yoo-ra (Jang Na-ra) – mengenalnya sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan perdagangan.

Do-hoon tidak punya banyak waktu untuk Yoo-ra, yang tetap menjadi ibu rumah tangga yang sempurna. Namun, Yoo-ra telah menyembunyikan rahasianya sendiri, yang mengancam akan terungkap saat Tae-koo (Kim Nam-hee) muncul di hadapan mereka. Drama ini akan tayang di tvN, 17 April.

8. Dr. Romantic 3

Han Suk-kyu kembali sebagai Dr. Romantic untuk musim ketiga Kim Sa-bu, yang dimulai pada tahun 2016 dan terakhir mengudara pada tahun 2020. Han sekali lagi akan mengenakan scrub operasi Kim Sa-bu, seorang ahli bedah di sebuah rumah sakit pedesaan kecil.

Dia pernah menjadi Boo Yong-joo, seorang ahli bedah top di Seoul yang menghilang setelah kecelakaan traumatis dan mengganti namanya. Musim ketiga sekali lagi akan menampilkan Ahn Hyo-seop (Business Proposal) dan Lee Sung-kyung (Sh**ting Stars). Drama ini akan tayang di SBS, 21 April.

9. Queen of the Mask

Terakhir terlihat dalam drama masyarakat hukum tinggi The Empire, Kim Sun-a akan memimpin pemeran drama Queen of the Mask, sebagai anggota dari kelompok beranggotakan 4 orang. Kim adalah Do Jae-yi, seorang pengacara hak asasi manusia terkenal yang bekerja sambilan dengan membersihkan cucian kotor walikota setempat.

Sementara itu, Oh Yoon-ah adalah Go Yoo-na, yang kembali ke Korea untuk menghadapi tiga temannya yang meninggalkannya satu dekade lalu. Shin Eun-jung muncul sebagai Joo Yoo-jung, ketua yayasan seni, dan Yoo-sun sebagai Yoon Hae-mi, wakil presiden sebuah hotel. Drama ini akan tayang di Saluran A, 24 April.

10. The Good Bad Mother

Bintang Glory Lee Do-hyun yang baru dikonfirmasi berpacaran ini segera kembali ke layar dalam The Good Bad Mother, di mana ia berbagi layar dengan aktris Honest Candidate Ra Mi-ran. Lee berperan sebagai Kang-ho, seorang jaksa berhati dingin yang mengalami kecelakaan yang membuatnya seperti anak kecil.

Dia dipaksa untuk kembali ke peternakan babi tempat dia dibesarkan sehingga ibunya yang terasing, Young-soon (Ra), bisa merawatnya. Ahn Eun-jin dari Hospital Playlist juga muncul sebagai teman masa kecil Kang-ho, Mi-joo. Drama ini akan tayang di JTBC, 26 April.

