Film Dokumenter Suga akan Tayang di Disney+ Hotstar

FILM dokumenter SUGA: Road to D-DAY, yang berkisah tentang mencari inspirasi dan pengalaman lain dari salah satu member BTS, akan segera rilis di platform streaming Disney+ Hotstar.

Setelah berkolaborasi dengan beberapa musisi internasional seperti Coldplay, PSY, Steve Aoki, The Chainsmokers, dan Halsey, Suga memulai perjalanan musiknya dengan berkeliling dunia untuk mencari inspirasi dalam rupa irama dan pengalaman dalam film dokumenter SUGA: Road to D-DAY.

Menampilkan Suga dari ikon pop abad ke-21, BTS, film dokumenter ini akan mengikuti perjalanan sang bintang mengelilingi dunia, dari Seoul ke Tokyo, Las Vegas, dan sejumlah negara lainnya, ketika ia memulai petualangan musiknya.

Berkeliling dunia dengan tujuan mengeksplorasi dan mempelajari berbagai genre musik baru, penonton akan menyaksikan keahlian Suga yang mengagumkan dan melihat cuplikan eksklusif dari kehidupan salah satu musisi terbesar di dunia dalam SUGA: Road to D-DAY.

Sebelum Anda menonton SUGA: Road to D-DAY, penggemar konten Korea juga dapat mengunjungi Disney+ Hotstar untuk menikmati BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA, sebuah film konser eksklusif dengan kualitas cinematic 4K yang menghadirkan penampilan live BTS di Sofi Stadium, Los Angeles, November 2021.

Kemudian ada juga J-Hope IN THE BOX, dokumenter yang menghadirkan kisah di balik layar dari pembuatan album solo pertama J-Hope

Selain itu, ada juga IN THE SOOP : Friendcation, sebuah serial travel reality yang dibintangi oleh V BTS, Park Seojun (Itaewon Class), Choi Wooshik (Parasite), Park Hyungsik (Soundtrack #1), dan Peakboy. (Ant/Z-1)