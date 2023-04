Solo, Single Terbaru The Aces

SETELAH sukses dengan single sebelumnya, Always Get This Way, yang dengan cepat mengumpulkan 1 juta stream, band indie-pop asal Amerika Serikat (AS), The Aces, merilis single terbaru mereka, Solo.

Lagu terbaru The Aces itu diambil dari album ketiga mereka yang telah ditunggu-tunggu, I've Loved You For So Long, yang akan dirilis pada 2 Juni 2023 melalui label musik Red Bull Records.

Berbeda dari nuansa musik The Aces biasanya, Solo penuh dengan nuansa pop-elektro yang penuh dengan lapisan synth.

Solo menjadi single ketiga yang dirilis dari album baru mereka yang menceritakan tentang perjalanan penemuan diri The Aces.

Di Solo, vokalis Cristal Ramirez menceritakan tenatng momen pencerahan yang membuatnya mengubah caranya dalam menjalani sebuah hubungan.

Ramirez berbagi, "Sangat mudah dalam kehidupan cinta bagi kita untuk menyalahkan orang lain di sekitar kita. Mereka kurang ini, mereka terlalu begitu, aku tak suka cara mereka melakukan ini, dan sebagainya. Solo adalah pertama kalinya dalam lagu aku mengeksplorasi tentang melihat bahwa sering kali kesulitan dalam hubungan merupakan salahku. Bagaimana sifat perfeksionis di diriku bisa merusak hal yang baik dan mungkin aku sebenarnya sering mencari-cari masalah sendiri."

Ia melanjutkan, "Ini adalah lagu yang sangat jujur di mana aku mengakui bahwa oke, mungkin ini adalah salahku juga. Dan sangat bebas rasanya bisa mengakui ini. Aku ingat saat itu ingin menangis karena banyak hal yang terjadi dalam hidupku, namun aku keluar dari studio dengan rasa bebas setelah berani mengakuinya, dan aku rasa aku akhirnya bisa mulai memasuki proses penyembuhan. Seraya aku pulang dan melalui jalan-jalan di Malibu sore itu, aku tahu bahwa ini adalah salah satu lagu favorit yang pernah aku tulis."

The Aces telah memasuki era baru lewat album mendatang mereka, I've Loved You For So Long, yang merupakan koleksi dari berbagai momen intim dan personal keempat anggota The Aces.

Album ini merupakan surat cinta dari para anggota The Aces kepada diri mereka yang dulu masih berumur 14 muda sekaligus menjadi pesan untuk meyakinkan versi muda mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja di masa depan.

Satu bulan sejak mereka memasuki proyek ini, mereka telah meraih sambutan hangat dari berbagai media ternama seperti BBC Radio 1, Apple's Proud Radio, program GLOW dari Spotify, Billboard, MTV, dan lainnya. (RO/Z-1)