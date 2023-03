Elephant Kind Rilis Video Musik Bernuansa Fiksi Ilmiah untuk Love As

ELEPHANT Kind baru saja merilis video klip untuk single terbaru mereka, Love As, yang tayang secara perdana lewat DIY Magazine, sebuah publikasi dari Inggris, yang merupakan tempat di mana mereka tinggal saat ini.

Bersamaan dengan perilisan video terbaru mereka, Elephant Kind juga mengumumkan EP baru berjudul Superblue, yang siap dirilis, Jumat (31/3).

Tentang elemen kosmik dalam video klip ini, vokalis Bam Mastro menjelaskan, "Musik tidak mengenal batas dan perjalanan kami terasa seperti kami adalah alien di dunia yang baru. Kami percaya lirik dan ritme musik kami akan melewati berbagai batasan budaya dan bahasa, dan membawa kami lebih dekat ke rumah baru kami."

Ia melanjutkan, "Dengan Rich Hall, sebagai sutradara, kami berbagi visi untuk menampilkan di mana alien diterima dan dirayakan, yang kami hadirkan melalui musik dan keajaiban visual. Kami ingin menghilangkan batasan tentang apa yang disebut normal, dan memeluk keindahan dari keberagaman, walaupun terasa seperti dari planet yang lain."

Drummer Bayu Adisapoetra menambahkan, "Aku adalah penggemar berat dari film-film sci-fi seperti Star Wars, Close Encounters of the Third Kind, dan 2001: A Space Odyssey, dan kami bertiga memikirkan ide untuk membuat video klip yang terinspirasi dari tema ini."

Video klip Love As merupakan video klip Elephant Kind pertama yang direkam di London, tempat di mana mereka berbasis saat ini.

"Benar-benar pengalaman yang tak terlupakan," cerita Bam. "Energi kreatif dari kota ini benar-benar membuat kami terinspirasi, dan semua crew benar-benar mendukung kami dalam membawa visi kami menjadi nyata."

Trio ini kini sedang bersiap merilis EP terbaru mereka, Superblue, di akhir minggu ini, sebuah proyek yang sudah dipersiapkan sejak lama.

"Ini adalah karya pertama di mana aku melepaskan banyak egoku," kata Bam, "Dan aku mengajak semuanya untuk menyampaikan ide-ide mereka. Awalnya tidak mudah karena memang agak sulit untuk mendengarkan orang lain, tapi Bayu dan Kevin datang dengan banyak hal baru yang menarik. Rasanya sangat menyenangkan ketika melihat bagaimana musik kami terus berkembang saat kami menulis musik bersama."

"Ketika kami masih muda, kami tak pernah melihat ada band Indonesia yang sukses di kancah musik internasional, jadi kami selalu bermimpi untuk mendobrak hal tersebut," cerita Bayu Adisapoetra tentang keputusan mereka untuk pindah ke luar negeri.

"Menurutku, hal terbaik dari kesuksesan di Indonesia adalah karena musisi dapat mempertahankan karir lebih lama di sana dibandingkan di tempat lain di dunia. Jika seorang musisi berhasil di Indonesia, maka mereka akan dicintai untuk waktu yang sangat lama," lanjutnya.

Elephant Kind pertama kali dibentuk di kamar tidur Bam di Perth, Australia lebih dari satu dekade yang lalu, sebagai sebuah wadah baginya untuk mengekspresikan diri secara kreatif dan sebagai proyek introspektif yang lebih ditujukan untuk dirinya sendiri, sebelum akhirnya ia pindah ke Indonesia.

Elephant Kind telah bertumbuh menjadi tiga orang dengan empat album, ratusan ribu pendengar setiap bulannya di seluruh dunia, dan telah memantapkan posisi mereka sebagai salah satu band alternatif yang paling dicintai di Indonesia.

Musik-musik indie alternatif mereka yang segar telah mendapatkan pujian dan sambutan hangat baik di dalam maupun luar negeri, sambil terus berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan ambisi mereka untuk dapat semakin mendunia.

Di Indonesia, Elephant Kind telah meraih banyak penghargaan termasuk dalam The Indonesian Cutting Edge Music Awards dan meraih banyak nominasi di gelaran Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards dan Indonesian Choice Awards.

Mereka juga telah berkolaborasi dengan berbagai brand ternama seperti Gucci, Dior, Vans, Dr. Martens, dan lainnya.

Kevin Septanto dan Bayu Adisapoetra membentuk trio ini bersama Bam, dan bekerja sama untuk menciptakan musik Elephant Kind yang mendobrak genre, serta menyatukan berbagai inspirasi dan gaya musik mereka untuk menghasilkan sebuah sound yang khas.

Dengan dinamika baru ini, muncul gaya penulisan yang baru yang melibatkan partisipasi semua anggota band secara penuh. Proyek mereka yang akan datang akan menjadi awal dari sebuah era baru – dengan proses kreatif yang segar – untuk melahirkan karya mereka yang paling dinamis hingga saat ini. (RO/Z-1)