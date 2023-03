Meski Hiatus, BTS Tetap Sabet Penghargaan iHeartRadio Music Awards 2023

GRUP musik asal Korea Selatan, Bangtan Sonyeondan atau dikenal dengan BTS kini sedang menjalani masa hiatus atas nama grup musik. Namun, grup musik ini tetap membawa pulang penghargaan dalam ajang iHeartRadio Music Awards 2023.

Tidak hanya satu, namun BTS membawa pulang dua piala sekaligus. Video musik Yet To Come memenangkan penghargaan Best Music Video.

Video yang menampilkan kilas balik bagian-bagian video musik BTS dari awal debut hingga rilisnya album antologi 2022 Proof itu sukses menyentuh hati para penggemar. Membuat mereka percaya bahwa kapanpun itu, BTS dan Army akan selalu bersama menciptakan momen indah dengan musik.

Tidak hanya BTS, rupanya penghargaan lainnya yang diterima grup musik ini merupakan penghargaan ‘Best Fan Army’. Dengan penghargaan ini, Army BTS telah membuktikan kekuatannya dalam mendukung sang idola.

iHeartRadio Music Awards adalah acara penghargaan musik bertabur bintang papan atas dengan merayakan artis beserta lagunya yang paling banyak diputar di stasiun dan aplikasi iHeartRadio.

Penghargaan ini menjadi pratinjau lagu hits setiap tahunnya dan menghadirkan pertunjukan superstar seperti Taylor Swift, Ed Sheeran, Justin Bieber, Camilla Cabello, dan masih banyak lagi. (Z-10)