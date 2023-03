Tiga Hari Penuh Kebahagiaan Saat Joyland Festival Bali 2023 Digelar

Joyland Festival Bali 2023 telah tuntas diselenggarakan. Sepanjang tiga hari, lebih dari 25.000 pengunjung datang dan membagi kebahagiaan.

Secara simultan, mereka menyaksikan 61 penampil, menonton 11 film pendek, mengikuti 13 lokakarya dan aktivitas keluarga selama tiga hari penuh pada 17-19 Maret 2023. Ini merupakan kali kedua Joyland Festival diselenggarakan di Bali.

Tahun ini, penyelenggaraan berlangsung di Peninsula Island, The Nusa Dua, Bali. Ada tiga panggung yang tanpa henti menggelar musik; Lily Pad Stage yang berdiri manis di pinggir pantai dan menjadi saksi banyak musisi cutting edge unjuk gigi, serta Plainsong Live dan Joyland Stage yang menjadi tuan rumah untuk ribuan orang yang tumpah ruah.

Bioskop Outdoor Cinerillaz Hadirkan Pilm Pendek



Selain itu, ada bioskop outdoor Cinerillaz yang menampilkan sejumlah film pendek yang bisa disaksikan pengunjung di antara jeda penampil, Shrooms Garden, panggung khusus stand up comedy yang dikuratori oleh komika senior Soleh Solihun, dan White Peacock, area sejuk lokakarya dan aktivitas keluarga.

Dari deretan penampil, berbagai karakter musisi juga masuk dalam daftar pengisi acara. Mulai bintang internasional yang sudah mapan seperti Phoenix, M.I.A dan Sigrid, hingga nama-nama yang agak berbeda seperti black midi, Black Country, New Road, Chai, Crumb.

Tidak ketinggalan juga nama-nama papan atas Indonesia seperti Tulus, Raisa, Yura Yunita, Andien, Kunto Aji, GAC, White Shoes and the Couples Company, Hindia, Dialog Dini Hari, The Adams.

Kurasi Festival yang Lengkap

Juga darah baru, kurasi dari The Secret Agents dan ORBITWARE, yang berhasil bikin banyak orang jatuh hati seperti Rub of Rub, Rollfast, dan Mairakilla. Kurasi festival yang lengkap dan komplit, juga menyinggung sisi kuliner yang jadi penunjang penting.

Sepanjang tiga hari, berbagai macam booth makanan dengan kelezatan beraneka makanan dan minuman di area Joyland Village berhasil menjaga kestabilan perut pengunjung.

Pemandangan cantik yang menghadap gunung dan laut, kesiagaan petugas kebersihan, tata letak area festival, lokasi yang cukup luas, fasilitas shuttle bus, dan area khusus ibu hamil, anak, difabel dan 21+ yang tersebar di beberapa titik menjadi sorotan catatan pengunjung. Selain itu banyak juga yang terpikat dengan vibes dan orang-orang yang hadir di Joyland Festival itu sendiri.

“Mereka memperhatikan banyak detail yang sekiranya bisa menjadi win-win solution seluruh anggota keluarga berapapun usianya dan apapun kesukaannya. Sejatinya musik memang untuk dinikmati semua orang dan kenyamanan dalam menghadiri festival selalu bisa dirasakan oleh kami yang hadir membawa keluarga ke Joyland.” catatan dari salah satu pengunjung di media sosial.

Ferry Dermawan, Festival Director menambahkan, “Dari kedatangan hingga kepulangan, semoga para pengunjung merasakan detail-detail yang dirancang dan dieksekusi oleh tim kerja terbaik.

Joyland Festival bisa berlangsung dengan lancar karena dikerjakan oleh teman-teman yang bersama-sama membangun semua yang disaksikan tiga hari kemarin.

Afirmasi akan serunya Joyland Festival juga secara tidak henti ditunjukan oleh para pengisi acara. Di tengah setnya di hari pertama, Jumat, 17 Maret 2023, Tulus mengecek ke pinggir panggung apakah memungkinkan untuk menambah lagu dalam setnya,

“Waktunya boleh nambah nggak?” tanya Tulus ke tim stage management yang langsung disambut dengan gelengan. Pilihan sulit untuk menolak memberi waktu tambahan harus diambil karena pergerakan waktu antara satu panggung dengan panggung lainnya perlu dijaga dengan ketat.

Di hari kedua, Sabtu, 18 Maret 2023, kendati main di sore hari ketika matahari sedang cantik-cantiknya, frontman Dialog Dini Hari, Pohon Tua, secara terbuka memberi apresiasi, “

Festival itu bukan hanya musik, makan dan minum. Tapi tentang ketemu banyak orang, pulang membawa nutrisi.”

Vokalis Phoenix Jadi Salah Satu Headliner

Penyelenggaraan di Bali yang secara geografis ada di tengah Indonesia berhasil mempertemukan banyak orang dari berbagai macam kota di Indonesia. Yang dari barat gampang merapat, yang dari timur juga tidak sulit untuk datang.

Puncaknya di hari terakhir, Minggu, 19 Maret 2023, afirmasi datang dari Thomas Mars, vokalis Phoenix, yang menjadi salah satu headliner.

“Malam ini adalah pertunjukan terakhir di rangkaian tur kami kali ini. Tidak ada cara yang lebih baik dari ini untuk mengakhiri perjalanan kami,” katanya di antara jeda lagu.

Tidak hanya sekali, hal yang kurang lebih sama ia ulang lagi beberapa waktu kemudian, “Saya nggak peduli kamu datang dari Bali, Jakarta atau dari mana saja, tapi kamu adalah penonton terbaik buat kami. Saya nggak bilang ini setiap malam,” kata Ferry.

Plainsong Live, penyelenggara Joyland Festival, tidak berhenti. Masih banyak gelaran yang sedang direncanakan, termasuk persiapan penyelenggaraan Joyland Festival Jakarta 2023 yang sedang intensif dilakukan.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk penonton, artis, rekanan, media dan sponsor yang percaya pada ide kami. Semoga selalu ada kesempatan di masa yang akan datang untuk kita bisa ketemu lagi dan terus berbagi kebahagiaan,” tutup Ferry Dermawan. Sampai bertemu dan bersenang-senang kembali di Joyland Festival. (RO/-4)