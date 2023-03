Aktor Avenger Hawkeye, Jeremy Renner Mulai Pulih

JEREMY Renner menunjukkan pemulihannya saat dia berjalan di atas treadmill hampir empat bulan setelah tertimpa bajak salju pada awal 2023. Aktor berusia 52 tahun itu diikat dalam mesin antigravitasi yang memungkinkannya memindahkan 60% beban dari tubuh bagian bawahnya dan memungkinkannya melakukan gerakan yang hampir penuh di kakinya.

Dalam video yang dibagikan kepada jutaan penggemarnya di Twitter, bintang Hawkeye itu mengatakan dia menggunakan 40% dari bobotnya untuk berjalan di atas peralatan berteknologi tinggi. Pembaruan itu sangat kontras dengan Renner memulai tahun ini. Pada 1 Januari, Renner diterbangkan ke rumah sakit setempat di Reno, Nevada, dan menjalani operasi setelah menderita trauma dada tumpul dan cedera ortopedi ketika dia benar-benar hancur oleh PistenBully seberat 14.000 pon.

Terdengar suara Renner memuji peralatan tersebut karena fitur-fiturnya unik yang membuat tubuhnya terasa seperti lebih ringan. "Ini seperti memiliki tongkat," katanya tentang penggunaan treadmill khusus yang dirancang untuk meringankan efek latihan berdampak tinggi.

Baca juga: Jonathan Majors Ditangkap karena Dugaan KDRT

Bintang Marvel Cinematic Universe mengenakan kaos abu-abu saat dia berjalan di atas perangkat dari tempat yang tampak nyaman di rumahnya sendiri. "Saya sekarang harus menemukan hal lain untuk mengisi waktu saya sehingga tubuh saya dapat pulih dari keinginan saya," tulisnya pada postingan tersebut.

Dia baru-baru ini merayakan kepulangan PistenBully yang terlibat dalam insiden traumatis yang bisa merenggut nyawanya. "Dia akhirnya pulang," tulisnya di samping foto bajak salju kesayangannya. "Kendaraan itu mendapatkan pengawalan polisi. Terasa seperti mil hijau!" lanjutnya.

Renner mengalami kecelakaan di dekat rumahnya di Danau Tahoe saat mencoba membantu anggota keluarga yang kendaraannya terjebak di salju pada hari pertama tahun itu. Badai salju besar pada malam sebelumnya telah membuat banyak kendaraan terdampar dan Renner berusaha memindahkan satu kendaraan dari jalan masuk rumahnya dengan menggunakan PistenBully miliknya.

Dia berhasil memindahkan mobil dan keluar dari PistenBully. Ia sedang berbicara dengan seorang anggota keluarga ketika bajak salju mulai menggelinding secara tak terduga.

Renner mencoba untuk melompat kembali ke bajak saljunya, tetapi ia tertabrak. Dia menderita trauma dada, lebih dari 30 tulangnya patah, dan telah menjalani beberapa operasi akibat kecelakaan itu.

Renner menjadi nominasi Oscar dua kali dengan The Hurt Locker dan The Town. Dia mendapatkan serial Disney+-nya sendiri, Hawkeye, setelah beberapa kali tampil di film-film MCU, termasuk serial The Avengers.

Dia bersiap untuk acara renovasi mobil baru yang disebut Rennervations. Di acara ini dia akan berkeliling dunia dengan sahabatnya, Rory Milikin, mencari kendaraan yang dinonaktifkan untuk digunakan kembali dengan cara yang luar biasa. (Z-2)