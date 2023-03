Kim So Yeon Muncul Spesial Episode Final Taxi Driver 2

SETELAH Namkoong Min muncul spesial di episode 9 Taxi Driver 2 sebagai sosok Cheo Ji Hoon, pengacara dalam drama One Dollar Lawyer, para pemirsa juga akan disuguhi kejutan pemunculan Kim So Yeon, yang populer lewat perannya dalam drama All About Eve, Iris dan Penthouse.

Penonton setia drakor tidak akan pernah lupa peran Kim So Yeon di drama Penthouse sebagai Cheon Seon Jin. Ia sukses memerankan Cheon Seon Jin penyanyi seriosa terkenal dengan cara curang. Cheon Seon Jin juga terobsesi dengan kekuasaan.

Agensi J-Wide Company yang menaungi aktris Kim So Yeon akan muncul spesial di episode final Taxi Driver 2. Pihak agensi tidak menjelaskan peran apa yang akan dilakoni oleh Kim So Yeon. "Dia sudah menyelesaikan syuting. Mengenai detailnya, silakan periksa melalui siaran," kata agensi seperti dikutip Soompi.

Rumornya dia akan menjadi sosok kunci dari serangkaian peristiwa yang dihadapi Kim Do-ki dan teman-temannya. Seperti apa penampilan khusus Kim So Yeon di episode final Taxi Driver 2? Tunggu di episode final. (N-1)