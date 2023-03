Pengacara Jonathan Majors Serahkan Bukti Kliennya tidak Bersalah

Pengacara Jonathan Majors, Priya Chaudhry, mengklaim bahwa kliennya tidak bersalah dan justru menjadi korban terkait dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Jonathan Majors benar-benar tidak bersalah dan terbukti menjadi korban dari pertengkaran dengan perempuan yang dia kenal," ujar Chaudhry, Minggu (26/3) waktu Amerika Serikat (AS).

Ia mengaku telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan menyerahkannya kepada Jaksa Wilayah. Bukti-bukti tersebut meliputi rekaman video dari kendaraan di mana tempat dugaan insiden terjadi.

Selain itu, ada pula saksi yang melihat kejadian dan dua pernyataan tertulis dari seorang perempuan yang menarik kembali tuduhannya. seluruh bukti menunjukkan bahwa Majors tidak bersalah dan tidak melakukan penyerangan.

“Kami harap tuduhan bisa segera dibatalkan,” tuturnya.

Pengacara kemudian menyebut bahwa perempuan yang mengaku diserang oleh Majors mengalami krisis emosional.

Sebelumnya pada Sabtu (25/3) waktu setempat, Majors ditangkap atas tuduhan melakukan penyerangan dan pelecehan terhadap seorang perempuan di Manhattan, New York, AS.

Penangkapan Majors dilakukan menyusul adanya laporan insiden kekerasan yang terjadi di sebuah apartemen di New York. Laporan itu diterima Departemen Kepolisian New York melalui telepon 911.

Korban yang tidak disebutkan namanya merupakan seorang perempuan berusia 30 tahun. Dia dibawa ke rumah sakit setelah mengalami luka ringan di kepala dan lehernya.

Majors merupakan bintang yang sedang naik daun di Hollywood. Baru-baru ini, dia muncul di film Creed III. Dia juga memerankan karakter Kang the Conqueror di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. (Ant/Z-11)