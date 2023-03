Menjelang Debut, NCT DOJAEJUNG Buka Akun Instagram

UNIT baru grup idola K-pop NCT yakni NCT DOJAEJUNG membuka akun Instagram resmi mereka pada Minggu (26/3). Unggahan pertama mereka di laman Instagram sekitar tujuh jam lalu berupa cuplikan video, jadwal dan daftar lagu terkait mini album pertama berjudul ‘Perfume’.

NCT DOJAEJUNG merupakan unit yang terdiri dari 3 anggota, Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo.

Baca juga: NCT Dream Lanjutkan Tur The Dream Show 2 pada Tahun Ini

Album ini dijadwalkan hadir pada 17 April 2023. Pada Senin (27/3) pagi ini, laman Instagram itu telah diikuti sebanyak 684.000 pengikut.

NCT DOJAEJUNG beranggotakan tiga personel NCT yakno Doyoung, Jaehyun dan Jungwoo. Ketiganya sebelumnya sudah memiliki akun Instagram pribadi.

Baca juga: Jaehyun NCT Rilis Versi Aransemen Ulang Forever Only

Agensi SM Entertainment pada 22 Maret lalu resmi mengumumkan NCT DOJAEJUNG akan meluncurkan album perdana pada 17 April 2023.

Pada 2022 lalu, ketiganya sempat memperlihatkan chemistry mereka saat menampilkan lagu berjudul "Can We Go Back" di konser NCT 127 dan juga di Festival Musik MBC 2022. (Z-10)