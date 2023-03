Ini Profil Kim Min Kyu, Bintang The Heavenly Idol dan Business Proposal

POPULARITAS aktor K-Drama Kim Min Kyu, 28, kembali bersinar seiring dengan berakhirnya serial drama The Heavenly Idol pada Kamis, 23 Maret 2023. Para penonton mengaku belum move on dari wajah dan akting lucu sang aktor.

Meskipun episode terakhir hanya mampu mengumpulkan rata-rata rating nasional sebesar 1,5% atau lebih rendah dari rating episode pertama yang mencapai 3%, para penggemar K-drama amat terhibur.

"Dramanya sangat sangat healing, lagi ga minat sama drama berat makanya nemu drama ini berasa nemu air di gurun pasir," ucap salah satu warga net di Instagram.

Fakta Kim Min Kyu

1. Perankan dua karakter

Dalam film yang diadaptasi dari novel web berjudul "Holy Idol" ini, Kim Min Kyu memerankan dua tokoh, yakni sebagai pemimpin pendeta dan seorang anggota grup idola Wild Animal.

Bercerita tentang Woo Yeon Woo, seorang pendeta dari dunia lain yang tiba-tiba terbangun dalam tubuh seorang idola. Kim Min Kyu dikabarkan akan berperan sebagai Woo Yeon Woo.

Alur filmnya memang tidak serius banget. Lebih banyak kisah-kisah kocak tentang bagaimana seorang pendeta akan beradaptasi dengan kehidupan seorang idola.

2. Jalani wamil tahun ini

Sebelumnya, Money Today mengatakan, peran pendeta Pontifex Rembrary yang diperankan oleh Kim Min Kyu, bersama dengan sosok idola Woo Yeon Woo adalah pelajaran yang sulit. Butuh keberanian dan tekad yang besar untuk itu.

Aktor yang lahir pada 25 Desember 1994 itu memilih "The Heavenly Idol" sebelum dirinya berangkat wajib militer tahun ini. Aktor tampan dengan lesung pipit itu dinilai sangat berhasil mengubah citra sekretaris seksi di drama sebelumnya, "Business Proposal" yang tayang tahun lalu.

3. Debut tahun 2013

Kim Min Kyu atau dikenal juga dengan Kim Min-gue memulai debutnya pada 2013 dengan membintangi drama tvN "Monster". Dia kemudian banyak tampil di berbagai proyek termasuk "Signal", "Perfume", dan "Queen: Love and War".

Dikutip dari Asianwiki, Kim Min Kyu pernah membintangi film Battle of Jangsari (2019) sebagai Choi Jae-Pil, The Whispering (2018) sebagai Kang Min-Woo dan Chasing (2016) sebagai Tae-Young.

Sementara, peran dan serial drama yang pernah dibintanginya adalah sebagai Pontifex Rembrary / Woo Yeon-Woo di The Heavenly Idol (2023), Cha Sung-Hoon di Business Proposal (2022), Joo Gyeok-Chan di Snowdrop (2021), Dimples di Nevertheless (2021), Ko Soo-Hwan di So I Married The Anti-Fan (2021), Kang Ji Wook di Backstreet Rookie (2020), Lee Kyung di Queen: Love and War (2019-2020).

Ia juga membintangi Perfume (2019), The Rich Son (2018), Rain or Shine (2017), Meloholic (2017), Because This Is My First Life (2017), The Sound of Your Heart (2016), Oh My Geum-Bi (2016), Signal (2016), Who Are You: School 2015 (2015).

4. Excellent Actor SBS Drama 2022

Soal prestasi, Kim Min Kyu pernah meraih penghargaan Excellent Actor SBS Drama Awards 2022 pada drama seri Business Proposal, dan Best Couple Award pada serial drama yang sama.

Demikian, profil Kim Min Kyu yang sukses membetot perhatian fan K-Drama dengan akting terbarunya di The Heavenly Idol. Semoga bermanfaat. (Z-4)