Lagu ‘Like Crazy’ Milik Jimin BTS Terinsipirasi dari Film Romantis

SALAH satu member BTS, Park Jimin atau lebih dikenal dengan Jimin BTS resmi mengeluarkan lagu ‘Like Crazy’ dari album solo perdanya ‘FACE’.

Berbeda dengan lagu pre-release Set Me Free Pt.2 yang bergenre hip hop dengan atmosfer grande, Like Crazy dibawakan dengan nuansa musik pop. Melalui siaran pers BigHit Music mengungkapkan bahwa Like Crazy adalah lagu tentang perasaan sakit, kehilangan, dan sulitnya lepas dari perasaan patah hati.

Jimin dalam catatannya di Weverse juga mengatakan bahwa lagu ini terinspirasi dari salah satu film favoritnya, yang berjudul sama dengan lagu ini. Lagu ini dibuat dengan dua versi, yakni versi aslinya Korea dan versi berbahasa Inggris.

Like Crazy adalah film romantis yang dirilis pada 2011 yang dibintangi oleh Felicity Jones, mendiang Anton Yelchin, dan Jennifer Lawrence. Ceritanya tentang mahasiswi dari Inggris yang jatuh cinta pada mahasiswa Amerika. Namun mereka terpaksa harus berpisah karena visa sang mahasiswi ditolak, setelah sebelumnya ia melebihi batas waktu tinggal di sana.

Sesuai dengan mood filmnya yang mellow, Like Crazy juga dibuka dengan dialog sendu berbahasa Inggris antara seorang laki-laki dan perempuan.

"I think we can last forever" (Aku pikir kita bisa terus bersama)," ujar sang perempuan. "I am afraid everything will disappear" (Aku takit semuanya akan hilang)," balas sang pria. "Just trust me" (Percaya saja padaku)," kata perempuan itu lagi.

Jimin dengan suara khasnya lalu bernyanyi ‘Sayang, jangan dipikirkan. Tidak akan ada hal buruk terjadi malam ini. Sayang, lupakan. Tetaplah bersamaku hari ini’.

Percakapan indah tapi pilu itu lantas disusul dengan lirik-lirik yang tampaknya menggambarkan cara Jimin mengatasi rasa sakit akan patah hatinya itu. Dalam videonya, digambarkan bahwa Ia mencoba lari dari realitas kepedihan dengan clubbing atau berpesta di klub malam.

"Di tengah musik yang keras ini, aku menghilang. Seperti kisah dalam drama, aku sudah terbiasa. Apakah kamu berjalan jauh untuk menemukan diriku yang dulu?"

Lalu dalam chorus-nya, Jimin bernyanyi, "Aku lebih baik hilang dalam cahaya, hilang dalam cahaya. Aku gila, dan ini menguasaiku hingga akhir malam ini. Setiap malam. Engkau membuatku tak karuan. Bulan yang memelukmu, biarkan aku merasakannya".

"Aku bercermin. Aku akan gila tanpa ragu-ragu. Aku merasa hidup, membuang-buang waktu", nyanyi Jimin lagi.

Ia lalu menutup lagunya dengan lirik outro, "Ini akan menghancurkanku. Jangan, jangan bangunkan aku. Aku ingin tetap ada dalam mimpi ini. Jangan selamatkan aku. Jangan kau berusaha menyelamatkanku. Aku butuh jalan untuk kita tetap bermimpi".

Meski lagunya terasa memilukan, tapi album FACE disebut sebagai sebuah perjalanan pergulatan batin dan rasa takut, sekaligus membuat langkah baru bagi Jimin sebagai seorang seniman. (Z-10)