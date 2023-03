Zachary Levi Sebut Fan Snyder Senang dengan Kegagalan Sekuel Shazam!

Pemeran karakter Shazam, Zachary Levi, menyebut para penggemar Zack Snyder senang dengan kegagalan film ‘Shazam! Fury Of The Gods’ di box office.

"Ini benar. Sedih, tapi benar,” ujar Levy melalui cuitan di Twitternya, Rabu (21/3).

Ia mengakui film terbarunya itu tidak mendapat respons yang baik. Menurutnya, itu terjadi karena lemahnya pemasaran kepada publik.

“Saya kira permasalahan terbesar yang kami alami adalah soal pemasaran. Ini adalah sebuah film keluarga yang sempurna, namun banyak yang tidak menyadarinya. Ini sangat memalukan," sambungnya.

Sebelumnya salah seorang penggemar menulis cuitan tentang banyaknya penggemar Zack Snyder, sutradara Man of Steel dan Batman v Superman, yang mensyukuri kegagalan ‘Shazam! Fury Of The Gods’.

Itu mereka lakukan sebagai bentuk pembalasan dendam atas perlakuan Warner Bros terhadap DC Universe versi Snyder.

Tidak hanya menuai respons negatif dari penggemar, sekuel Shazam! juga memperoleh nilai jeblok di mata para kritikus. Bahkan, Rotten Tomatoes hanya memberikan nilai 53% untuk film tersebut.

Adapun, sutradara David Sandberg mengaku cukup terkejut dengan buruknya respons publik dan kritikus. Ia merasa film garapannya itu lebih baik dari Shazam pertama yang dirilis 2019.

"Baiklah. Sepertinya saat ini saya harus kembali menekuni horor serta mencoba beberapa hal baru. Setelah enam tahun bersama ‘Shazam!’, saya rasa cukup dengan pahlawan super untuk saat ini," tulisnya.

Kendati demikian, ia menekankan bahwa dirinya tidak pernah sedetik pun menyesal terlibat dalam pembuatan ‘Shazam!’.

"Saya telah belajar banyak dan bekerja dengan beberapa orang yang benar-benar luar biasa. Saya selamanya bersyukur karena pernah mengarahkan dua film ini yang merupakan pengalaman yang sangat menantang sekaligus berharga," tulis David.

Meski memuncaki box office, Sekuel ‘Shazam! Fury Of The Gods’ hanya meraup US$30 juta dalam debut domestiknya. Raihan itu jauh di bawah "Shazam!" yang mendapatkan US$53 juta. Itu jelas menjadi kerugian mengingat sekuel tersebut menyedot dana produksi hingga US$110 juta. (Ant-Z-11)