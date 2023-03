Matoma Rilis Single Deeper

DJ dan produser asal Norwegia, Matoma, merilis single terbarunya, Deeper, yang merupakan kolaborasinya dengan produser dan penulis lagu, H Kenneth, yang telah berkolaborasi dengan grup Kpop Treasure.

Deeper dirilis setelah kesuksesan single Easy To Love dengan Armin Van Buuren (feat. Teddy Swims) dan di tengah tur Amerika Utara yang sedang ia gelar.

Matoma sangat senang dapat kembali bereksperimen dengan musik lantai dansa yang menjadi inspirasi pertamanya untuk menjadi seorang produser musik.

Matoma telah melalui beberapa bulan terakhir yang berwarna – ia tampil sebagai musisi pembuka konser Zedd di salah satu venue musik terindah di Amerika Serikat, Red Rocks, pada Agustus lalu; menjadi pembuka konser The Chainsmokers di Brooklyn Mirage pada September 2022; dan tampil di berbagai klub dan festival musik ternama di Norwegia dan Amerika Utara.

Matoma berbagi, "Aku selalu mengikuti inspirasiku dalam bermusik, kembali ke jalan asalku yang bahagia saat tampil di hadapan penonton yang luar biasa. Satu hal yang membuatku bersemangat adalah saat aku merasa terhubung lebih dalam dengan para penonton saat tampil secara langsung. Hubungan yang didapatkan dari suatu momen yang bermakna sama kuatnya dengan drop musik yang besar."

Dengan lirik, "The lights go out and there's no one there, I lose my way in the midnight air, try to break free but I'm sinking like a stone tossed in the sea, I can't breathe so far beneath" – Deeper menggambarkan emosi musik Matoma dan mengeksplorasi berbagai cara untuk menyentuh dan menggerakan para pendengar lebih sekadar alunan musik yang bersemangat.

Ditulis dan diproduksi oleh Matoma sendiri dengan tambahan vokal dan produksi dari H Kenneth, Deeper menjadi teman yang tepat untuk menemani hari-hari kita.

"Aku senang bisa berkolaborasi dengan penulis dan vokalis yang luar biasa, H Kenneth, dan kami berhasil menangkap perasaan saat kita jatuh dan berserah kepada proses. Produksi lagu ini terinspirasi kisah rakyat Norwegia yang mistis. Saat aku membuat lagu ini, aku sedang duduk di kabinku di Norwegia yang dikelilingi oleh hutan lebat dan kabut, yang sangat menginspirasi lagu ini, dan aku harap para pendengar akan menikmati perjalanan sonik ini."

Deeper dirilis bersamaan dengan tur Amerika Utara Matoma yang tiketnya habis terjual. Matoma dijadwalkan kembali ke Norwegia untuk menyiapkan musik-musik baru yang siap dirilis sepanjang tahun ini. (RO/Z-1)