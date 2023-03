The Edge Tegaskan Sulit Buat U2 Bubar

GITARIS band rock Irlandia U2, The Edge, mengungkapkan membubarkan bandnya merupakan perkara yang sangat sulit karena begitu kuatnya ikatan dan komitmen di antara personel U2.

Dalam sebuah wawancara terbaru, sang gitaris berbicara mengenai isu bahwa band U2 berada pada ambang akhir kebersamaan mereka.

Hal tersebut dikaitkan pula dengan kondisi penggebuk drum Larry Mullen Jr, yang dipastikan absen memperkuat band saat tampil di Las Vegas musim gugur mendatang karena harus menjalani operasi. Ini adalah kali pertama band tersebut tampil tanpa formasi lengkap.

"Tidak ada yang lebih kecewa dari kami bahwa Larry tidak akan bergabung di Las Vegas. Kami memiliki komitmen. Orang-orang yang paling merindukan Larry, menurut saya, adalah Bono, Adam, dan saya sendiri. Selama bertahun-tahun, sungguh aneh rasanya ketika membalikkan badan tidak melihatnya di belakang," kata The Edge kepada Telegraph, dikutip Senin (20/3).

U2 dinahkodai oleh Bono (vokal), The Edge (gitar), Adam Clayton (bass), dan Larry Mullen Jr. (drums). Grup band yang menyematkan nama mereka dalam Rock and Roll Hall of Fame tersebut dijadwalkan bermain di konser U2:UV Achtung Baby Live at the Sphere dengan menggaet mantan drummer band Krezip, Bram van den Berg, untuk sementara menggantikan Larry Mullen Jr.

The Edge, yang bernama asli David Howell Evans, mengatakan bukan baru kali ini band diterpa isu miring soal ketidakharmonisan yang berujung pada bubar.

Karenanya, The Edge menjelaskan keputusan band untuk bermain di Las Vegas tanpa Larry Muller Jr adalah hal yang amat berat dilakukan.

"Kami belum pernah tur lagi sejak 2019. Para penikmat U2 adalah hal yang sangat fenomenal dalam hidup kami. Melakukan pertunjukan di Vegas tanpa Larry, tetap terasa seperti hal yang benar untuk dilakukan karena sudah bertahun-tahun kami tidak bermain. Kami hanya ingin melihat penonton dan hadir di sana," jelasnya.

Meski tanpa Larry Mullen Jr, The Edge memberikan jaminan bahwa U2 akan tetap tampil luar biasa.

"Ini adalah keputusan dari banyak sisi tetapi sungguh tepat, saya tidak meragukan hal tersebut. Tentu kami sangat menantikan saat berikutnya naik ke atas panggung dengan Larry sebagai drummer. Kami akan sangat merindukan dirinya tapi saya pikir tidak apa-apa," ungkapnya.

Terbentuk pada 1976, U2 masih amat produktif hingga kini dengan merilis album berjudul Songs Of Surrender dengan mengemas kembali sebanyak 40 hits mereka pada 17 Maret lalu.

Sebelumnya, pada 3 Maret lalu, U2 merilis versi terbaru hits mereka pada 2000, Beautiful Day, yang turut masuk dalam album Songs Of Surrender. (Ant/Z-1)