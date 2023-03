Rekomendasi Film Psikopat, Terbaik, dan Tersadis di Dunia

FILM bergenre psikopat dapat memberikan sensasi yang berbeda dari genre lain. Dengan alur cerita yang menegangkan juga seru, Anda dapat merasakan adrenaline rush saat menonton film psikopat.

Film psikopat dapat mengandung plot tentang pembunuhan kejam hingga pengungkapan fakta pembunuhan berantai yang penuh dengan plot twist. Penasaran dengan film-film bergenre psikopat, yuk langsung cek rekomendasi film psikopat di bawah ini.

No Country For Old Men (2007)

Berkisah tentang Llewelyn Moss (Josh Brolin) seorang pemburu dan veteran yang berada di lokasi perang antargeng narkoba. Di sana dia menemukan uang jutaan dolar dan memutuskan untuk membawa lari uang tersebut.

Baca juga: Rekomendasi Film Anak Wajib Tonton di Rumah

Karakter Anton Chigurh yang diperankan Javier Bardem muncul untuk memburu Moss. Dandanan rambut rapi, seringai mengerikan, serta senjata Anton yang tak biasa bakal membuat Anda terngiang-ngiang setelah menontonnya.

Misery (1990)

Film psikopat terbaik ini wajib masuk daftar tontonan Anda karena akting brilian Kathy Bates. Saking bagusnya, dia bahkan mendapatkan piala Oscar kategori Aktris Terbaik berkat film ini.

Premis filmnya berkisah tentang seorang novelis, Paul Sheldon (James Caan), yang diculik oleh penggemarnya, Annie Wilkes (Kathy Bates). Alasannya sepele, dikisahkan Paul membunuh karakter novel yang disukai Annie.

Baca juga: Aktor The Wire, Lance Reddick Meninggal Dunia

Annie yang merupakan seorang suster awalnya menemukan Paul di mobilnya dalam keadaan pingsan akibat badai. Awalnya Paul tidak curiga. Namun lama kelamaan perilaku Annie makin aneh. Nonton deh untuk merasakan sendiri ketegangan diculik oleh seorang psikopat.

There Will Be Blood (2007)

Dalam 15 menit awal There Will Be Blood, kita akan disuguhi adegan penambangan minyak yang cukup intens tanpa dialog sama sekali. Karakter tamak dan egosentris Daniel menjadikan film ini sebagai salah satu film psikopat yang wajib ditonton.

Natural Born Killers (1994)

Kisahnya berpusat pada Mickey Knox (Woody Harrelson) dan Mallory Wilson (Juliette Lewis), sepasang kekasih yang sama gilanya. Mallory dikisahkan membunuh ayahnya yang sering menyiksanya.

Setelah itu dia bersama pacarnya menjalani road trip dan membunuh banyak orang dalam perjalanan mereka tersebut. Namun, yang jadi ciri khas mereka selalu menyisakan satu penyintas dalam tiap pembunuhan supaya dia bisa menceritakannya ke orang lain. Otomatis, kedua psikopat ini jadi incaran media yang makin membuatnya terkenal.

Prisoners (2013)

Film ini berkisah tentang penculikan dua anak perempuan. Anak perempuan Keller Dover (Hugh Jackman) yang berusia enam tahun diculik bersama temannya.

Penyelidikan menemukan petunjuk mobil RV yang diparkir di dekat situ. Polisi kemudian menangkap sang sopir, tetapi akhirnya membebaskannya karena kurang bukti.

Cape Fear (1991)

Max Cady (Robert De Niro) yang merupakan seorang pemerkosa sedang menjalani hukuman. Dalam penjara tersebut, bukannya insaf, dia malah mempersiapkan rencana dengan matang untuk balas dendam pada pengacara yang membuatnya mendekam di penjara.

Selain berolahraga dengan giat, dia juga belajar hukum untuk menemukan celah agar pembalasan dendam dia nantinya berjalan dengan sempurna. Akting Robert De Niro sebagai seorang psikopat di film ini tentu tidak perlu dipertanyakan lagi kualitasnya.

Se7en (1995)

Film yang dibintangi Morgan Freeman, Brad Pitt, dan Kevin Spacey ini berkisah tentang seorang pembunuh berantai. Dalam aksinya sang pembunuh berantai mengincar orang-orang yang melakukan dosa sama seperti seven deadly sins. Seven deadly sins merupakan ajaran dalam agama Katolik tentang sifat-sifat manusia yang membuat kita jatuh ke dalam dosa.

American Psycho

American Psycho bercerita tentang seorang bankir sukses bernama Patrick Bateman. Sekilas hidup Bateman terlihat sempurna: kaya raya, punya tunangan cantik, dan bisnisnya sukses.

Di balik itu semua, Bateman ternyata adalah seorang psikopat yang menyeramkan. Ia bisa dengan mudah membunuh orang jika ia sedang ingin membunuh.

Gone Girl

Nick Dune (Ben Affleck) memiliki seorang istri bernama Amy (Rosamund Pike) yang bisa dibilang sempurna. Amy sayang banget sama Nick, dia juga cantik, pintar, populer, dan kaya raya.

Suatu hari Amy menghilang tepat di hari ulang tahun pernikahan Nick dan Amy. Menghilangnya Amy, ternyata membuat Nick berada dalam pusaran teka-teki: apakah Amy diculik, dibunuh psikopat, atau melarikan diri dari Nick? Gone Girl disutradarai oleh David Fincher, yang juga menyutradarai Fight Club.

The Silence of the Lambs

The Silence of the Lambs bercerita mengenai agen muda FBI bernama Clarice Sterling (Jodie Foster) yang harus bekerja sama dengan Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), seorang psikiater (sekaligus psikopat) yang juga pembunuh berantai dan kanibal.

Untuk mendapatkan bantuan Hannibal, Clarice harus menuruti permintaan yang diajukan olehnya. Alih-alih takut, Clarice malah merasa nyaman jika berada di dekat Hannibal. (Z-2)