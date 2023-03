Cinta Laura Beri Pesan Inspiratif untuk Mahasiswa Budi Luhur

DALAM rangka hari jadi ke-44, Universitas Budi Luhur mengundang artis, penyanyi sekaligus model, Cinta Laura Kiehl menjadj pembicara tentang pendidikan dan peranan perempuan di era digitalisasi.

Cinta merupakan Duta Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

"Satu hal yang aku perjuangkan adalah perempuan harus memiliki hak dan opportunity yang sama seperti laki-laki dari segi sosial dan lainnya. Sebagai sesama manusia tidak seharusnya kita dibedakan hanya karena gender. Sebagai perempuan kita harus punya hak untuk memilih karir yang kita inginkan, sebagai perempuan yang sama seperti manusia lainnya. Karena itulah yang dinamakan kemanusiaan,” kata Cinta, dalam acara Let Me Know Talk 2023, Grha Mahardika Bujana, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, Jumat (17/3) lewat keterangan yang diterima.

Sebagai seorang aktivis sosial yang peduli terhadap isu pemberdayaan perempuan, pendidikan, perlindungan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga bullying, membuat Cinta memiliki impian besar untuk memberdayakan perempuan Indonesia.

"Aku ingin memberdayakan perempuan Indonesia dan membantu membangun cara berpikir anak muda Indonesia agar lebih kritis, inovatif dan kreatif. Dan aku hanya bisa mencapai mimpi itu kalau aku berani setiap hari keluar dari zona nyaman," tandasnya

Lebih lanjut, Ketua Panitia sekaligus Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Rocky Prasetyo Jati mengungkapkan, acara ini digelar karena terinspirasi dengan makna angka empat yang merupakan usia dari Universitas Budi Luhur.

“Sebenarnya inspirasinya adalah angka empat, angka empat itu kan kadang-kadang suka menimbulkan kesan yang agak iconic, tapi kita ubah menjadi 44 gagasan, 44 ide. Dengan tema ulang tahun Budi Luhur tahun ini yaitu Kreatif dan Kolaboratif, timbul pikiran untuk mengadakan 44 pembicara dengan berbagai karyanya yang kreatif dan bisa menunjukkan kolaborasi,” tutur Rocky.

Menurutnya, ada beberapa syarat terkait 44 pembicara yang dihadirkan dalam acara tersebut, salah satunya Cinta Laura. Ia telah melahirkan inovasi, berhasil membuktikan dengan inovasi teknologi, dan telah berkontribusi secara kolaborasi kepada masyarakat. “Baru kali pertama Budi Luhur bisa menghadirkan 44 Pakar, bahkan lebih dari 44 Pembicara dalam dua hari,” tandasnya. (H-3)