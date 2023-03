Riko Okelo Rilis Lagu Baru Beautiful in Bali

MUSISI Riko Okelo akan merilis single ketiga bergenre dance pop berjudul "Beautiful in Bali", tepat dua hari setelah umat Hindu Bali melaksanakan Hari Raya Nyepi dan umat Islam mengawali puasa Ramadhan pada 24 Maret 2023.

Lagu ini terinspirasi dari perayaan Tahun Baru 2023 di Bali bersama keluarga kecilnya. Di tengah kemacetan menuju lokasi wisata, tiba-tiba terbayang orang-orang yang mengunjungi Bali pada fase awal redanya pandemi covid-19.

"Kalau dipikir-pikir, nyalinya gede juga liburan atau work from Bali (WFB) saat itu. Walau diimbau pemerintah untuk WFB, kan enggak ada jaminan mereka kebal covid-19 hanya karena ikuti imbauan pemerintah. Keberanian yang berguna untuk kepentingan banyak orang, keberanian mereka terasa indah, a beautiful bravery from the beautiful people,” kata Riko Okelo dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (18/3).

Berawal dari ketakjuban itu, Riko Okelo mengembangkan lagi draf lagu tentang Bali yang memang sebelumnya sudah ada. Ia ingin memastikan bahwa lagu tentang orang-orang yang bernyali itu dikemas sebagus mungkin.

Melalui lagunya, Riko Okelo ingin menyampaikan pesan positif kepada para orang bernyali itu bahwa mereka sangat dihargai dan diapresiasi atas peran penting mereka dalam membangkitkan kembali pariwisata Bali.

Riko Okelo mengaransemen lagu secara unik dengan menggabungkan berbagai elemen genre musik, seperti EDM, afrobeat, dan rock alternative. Lagu dibuka dengan bunyi siulan yang membawa imajinasi kita seolah-olah sedang rebahan di tepi pantai tropis pagi hari ditemani nyanyian kicauan burung.

Hentakan suara synth masuk seperti membuyarkan kawanan burung dan disambut oleh vokal Riko Okelo yang khas dengan nuansa rock alternative. Tak menunggu lama, gebukan drum yang sarat unsur EDM dan afrobeat mengantarkan seluruhnya ke bagian refrain. Di bagian akhir, suasana antemik berupa perpaduan antara kick drum, Timpani, dan tepuk tangan massal menutup lagu, menyiratkan kesan optimisme.

Riko mengaku tidak khawatir dengan waktu peluncuran lagu pada awal Ramadhan 2023. Dia berharap lagu "Beautiful in Bali" bisa sekalian mengingatkan penikmat karyanya untuk terpikir liburan Lebaran di Bali. (Anr/H-3)