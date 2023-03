Tato di Tubuh Jimin BTS Ternyata Puisi Berbahasa Jerman

MUSIK Video Jimin BTS ‘Set Me Free Pt.2’ menampilkan tubuh bagian depan dipenuhi oleh tato yang berisi tulisan dalam bahasa Jerman. Seorang ARMY menemukan bahwa tulisan itu diambil dari puisi berjudul Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen (I Live My Life In Widening Circles) karya penyair Austria Rainer Marie Rilke (1875-1926).

Rilkesering disebut sebagai penyair berbahasa Jerman terbesar pada abad ke-20. Meski begitu, ia juga menulis ratusan puisi dalam bahasa Prancis.

Tampaknya, puisi ini dipakai karena dianggap sejalan dengan lirik lagu Set Me Free Pt.2. Lagu yang liriknya ditulis oleh Jimin bersama GHOSTLOOP, Pdogg, dan Supreme Boi ini menggambarkan dirinya yang melihat tantangan dan rintangan dalam kehidupannya yang dulu, dan cara ia mengatasinya.

Baca juga: ‘Set Me Free Pt.2’ Tunjukan Tarian Terbaik Jimin BTS

Jimin juga mengatakan penting untuk digarisbawahi bahwa dalam lirik dan video musiknya, ia sendiri yang membebaskan dirinya dari badai kehidupan.

“Pada akhirnya, aku yang harus membebaskan diriku sendiri," ujarnya dalam wawancara dengan Consequence beberapa waktu lalu.

Baca juga: Jimin BTS Tampil dengan Musik Hip Hop di Single ‘Set Me Free Pt. 2’

Demi menggambarkan lirik ini, Jimin menampilkan visual yang mendebarkan, sekaligus menggambarkan dirinya yang merupakan seorang penampil (performer) sejati. Visual videonya juga mengingatkan pada video musik BTS lainnya, yaitu ON, Black Swan, juga sedikit dari Interlude: Shadow.

Video musik ‘Set Me Free Pt.2’ diawali dengan paduan suara yang memasang moodkelam. Para penari memakai kostum hitam, dan Jimin yang memakai kostum berwarna sama tampak seperti air yang mengalir mengikuti gerak tari para penari.

Set Me Free Pt.2 adalah lagu pre-release dari album solo pertama Park Jimin yang bertajuk FACE. Album tersebut akan dirilis pada 24 Maret 2023, bersamaan dengan perilisan title track berjudul Like Crazy. (Z-10)