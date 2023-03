Taylor Swift Rilis Empat Lagu Baru

MUSISI Taylor Swift mengumumkan akan merilis sejumlah lagu baru. Hal itu diungkapkannya dalam unggahan akun Instagram pribadinya.

"Dalam rangka merayakan The Eras Tour, aku merilis empat lagu yang sebelumnya batal dirilis tengah malam ini," ucap dia, Jumat (17/3).

Empat lagu yang bakal dirilis itu berjudul Eyes Open (Taylor's Version), Safe & Sound featuring Joy Williams dan John Paul White (Taylor's Version), If This Was a Movie (Taylor's Version), dan All of the Girls You Loved Before.

Dirilisnya lagu baru Swift itu berbarengan dengan dimulainya turnya yang akan mulai pada 17 Maret dan berakhir 9 Agustus 2023.

The Eras Tour merupakan tur keenam Swift setelah ia merilis album barunya bertajuk Midnight pada 21 Oktober 2022 lalu.

Album tersebut kemudian masuk dalam jajaran top 10 Billboards dan telah didengarkan 185 juta kali saat hari pertama dirilis.

"Album ini ditulis di tengah malam, kisah tentang perjalanan teror dan mimpi yang manis. Untuk kita semua yang terus memutuskan untuk mencari, dan ketika jam menunjukkan angka 12, kita akan bertemu diri kita sendiri," ucap dia. (Z-1)