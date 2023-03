The Virgin Rilis Single Tak Setia

DUO The Virgin, yang beranggotakan Mita dan Dara, kembali merilis karya terbaru berupa single berjudul Tak Setia, yang memiliki kekuatan lirik universal.

Diciptakan oleh Dara, Tak Setia tidak hanya soal kesetiaan seseorang yang diduakan kekasihnya, tapi bisa juga menggambarkan kehidupan keluarga seperti anak yang ditinggalkan orangtua.

"Di sini, aku lebih merasa sebagai orang yang ditinggalkan, misal anak yang kehilangan kasih sayang orangtua," kata Dara, dikutip Jumat (17/3).

Baca juga: Kelahiran Kala Nanti, Album Pedana Tradeto

Dara mengatakan, single tersebut ia ciptakan berdasarkan pengalaman pribadi serta cerita dari para sahabatnya. Di samping itu, single tersebut juga tercipta berkat dukungan penggemar The Virgin, Virginity.

"Jauh-jauh hari, mereka sudah mention di sosial media untuk segera rilis karya baru pada 2022. Namun, karena kesibukan aku dan Mita, baru 2023 ini dapat terlaksana untuk dirilis," katanya.

Sementara itu, Mita mengatakan dirinya percaya Dara dapat menciptakan lagu bagus untuk The Virgin. Untuk itu, ia pun tidak kesulitan melengkapi musik untuk lagu tersebut.

Baca juga: Ini List dan Lirik Lagu Musik Koes Bersaudara yang Paling Terkenal

"Aku sudah kebayang, sih, karena lagunya kan melow. Jadi aku masukkan instrumen piano. Pokoknya kemasan musiknya itu berkonsep pop beauty," ujar Mita.

Ia menambahkan, musik lagu Tak Setia tetap berciri khas The Virgin, tapi lebih modern dan bernuansa millenial untuk menyesuaikan dengan pangsa pasar musik sekarang.

"Kita enggak mengikuti TikTok, tapi kita gabungkan beberapa influence yang sedang berkembang saja, dibantu Mas Wawan TMG," lanjut dia.

Video musik untuk Tak Setia juga telah rampung digarap oleh sutradara Norman dari Rata Kanan, dengan mengambil lokasi syuting di daerah Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Dara mengatakan, alih-alih mengusung konsep seperti sinetron, video musik Tak Setia dikemas lebih sederhana dan langsung ke intinya karena keterbatasan durasi.

"Alur ceritanya kalau sinetron kan ending-nya lama, nah kalau ini dibikin simple dan to the point aja," katanya.

Dalam video klip tersebut, Dara digambarkan sebagai sosok yang kehilangan kasih sayang ayah sejak kecil.

Saat dewasa, Dara akhirnya dipertemukan dengan lelaki yang merupakan ayah biologisnya, yang diperankan aktor Petrus Anspot.

"Harapannya semoga single terbaru persembahan dari kami, The Virgin, Tak Setia, yang merupakan rangkaian dari single-single yang nantinya akan dirilis juga menuju album The Virgin yang baru, dapat mengobati kerinduan Virginity di manapun berada dan tentunya semua bagi para penikmat musik The Virgin. I love you all. Maju Terus Musik Indonesia," pungkas Mita. (Ant/Z-1)