Ini List dan Lirik Lagu Musik Koes Bersaudara yang Paling Terkenal

KOES Plus merupakan salah satu grup musik legenda di Indonesia. Band atau grup musik yang terbentuk di tahun 1969 ini beranggotakan 4 orang yang terdiri dari John Koeswoyo (Bass), Tonny Koeswoyo (Lead Guitar, Keyboard, Vocal), Yon Koeswoyo (Vocal,Rhythm Guitar), Yok Koeswoyo (Rhythm Guitar,Vocal), dan Nomo Koeswoyo (Drum,Vocal).

Sepanjang kariernya, Koes Plus dan Koes Bersaudara tercatat memiliki 953 lagu dalam 89 album. Jumlah itu terbagi dalam dua periode yaitu, Koes Bersaudara sebanyak 203 lagu (17 album) dan periode Koes Plus sebanyak 750 lagu (72 album).

Baca juga: Drumer Koes Bersaudara Berpulang, Ini Perjalanan Karir Musiknya

Dari sekian banyak judul lagu mulai dari album hingga singel koes, tentu ada single hits yang selalu melekat di benak masyarakat. Bahkan lagu-lagu lawas dari grup band ini masih terus digemari hingga saat ini.

Berikut ini adalah lagu-lagu kenangan terbaik dari group legendaris Koes Plus.

1. Kolam susu

Lagu ciptaan Yok Koeswoyo ini merupakan single hits yang masuk di album 'Koes Plus Volume 8' yang dirilis pada 1973. Lagu bergenre pop ini juga memiliki lirik yang mudah diingat oleh para pendengar musik dan sangat easy listening.

Bukan lautan

hanya kolam susu

kail dan jala

cukup menghidupimu

tiada badai

tiada topan kau temui

ikan dan udang menghampiri dirimu

2. Andaikan kau datang

Lagu Andaikan Kau Datang ini dirilis pertama kali oleh Koes Plus pada 1970. Lagu ini semakin populer karena banyak artis Tanah Air yang juga mempopulerkannya.

Lagu Andaikan Kau Datang itu sendiri bukanlah lagu cinta. Lagu ini berisi tentang meninggalkan kehidupan suram di masa lalu.

Berikut lirik lagu Andaikan Kau Datang :

Terlalu indah dilupakan

Terlalu sedih dikenangkan

Setelah aku jauh berjalan

Dan kau kutinggalkan

Betapa hatiku bersedih

Mengenang kasih dan sayangmu

Setulus pesanmu kepadaku

Engkau 'kan menunggu

Andaikan kau datang ke mari

Jawaban mana yang 'kan kuberi

Adakah jalan yang kau temui

Untuk kita kembali lagi?

Bersinarlah bulan purnama

Seindah serta tulus cintanya

Bersinarlah terus sampai nanti

Lagu ini kuakhiri

Betapa hatiku bersedih

Mengenang kasih dan sayangmu

Setulus pesanmu kepadaku

Engkau 'kan menunggu

Andaikan kau datang ke mari

Jawaban mana yang 'kan kuberi

Adakah jalan yang kau temui

Untuk kita kembali lagi?

Bersinarlah bulan purnama

Seindah serta tulus cintanya

Bersinarlah terus sampai nanti

Lagu ini kuakhiri

Bersinarlah bulan purnama

Seindah serta tulus cintanya

Bersinarlah terus sampai nanti

Lagu ini kuakhiri

Bersinarlah bulan purnama

Seindah serta tulus cintanya

Bersinarlah terus sampai nanti.

3. Bujangan

Siapa yang tidak langsung bernyanyi jika membaca lirik lagu 'Bujangan' tersebut? Lagu bergenre pop ini merupakan lagu terbaik Koes Plus yang cukup banyak diminati para penggemar musik Tanah Air. Lagu ciptaan Murry ini masuk dalam album 'Koes Plus Volume 10' yang dirilis pada 1974.

Begini nasib

jadi bujangan

kemana-mana, asalkan suka

tiada orang yang melarang

hati senang, walaupun tak punya uang

apa susahnya

hidup bujangan

setiap hari selalu bernyanyi

tak pernah hatinya bersedih

4. Why Do You Love Me

Lagu ciptaan Yon Koeswoyo ini merupakan lagu yang masuk dalam album 'Koes Plus, Golden Hits, Volume 1' yang dirilis pada 1979.

why do you love me

so sweet and tenderly

I'll do everything

to make you happy

du..du..du....

5. Mengapa

Lagu Mengapa dinyanyikan grup musik legendaris Koes Plus. Lagu ini pertama kali muncul di album Volume 7 pada tahun 1973 di bawah label Mesra.

Koes Plus sendiri dibentuk pada 1969 sebagai kelanjutan dari grup Koes Bersaudara. Grup musik ini puncak popularitasnya terjadi pada dasawarsa 1970-an.

Berikut ini lirik lagunya:

Mengapa mengapa

Hatiku merasa merana

Mengapa mengapa

Hatiku terasa disiksa

Tak mungkin tak mungkin

Di dalam hatiku tak yakin

Tetapi tetapi

Semua terjadi begini

Kau tinggalkan aku

Membuat hatiku tak menentu

Kau dusta padaku

Janjimu dahulu itu palsu

6. Cubit Cubitan

Lagu Mengapa dinyanyikan grup musik legendaris Koes Plus. Lagu ini pertama kali muncul di album Volume 7 pada tahun 1973 di bawah label Mesra.

Berikut ini lirik lagunya:

Cubit-cubitan oo..

Cubit-cubitan ...

Senggol-senggolan oo...

Senggol-senggolan...

Genit genit

Gadis sekarang

Kalau dicubit katanya sayang

Genit genit

Gadis sekarang

Kalau disenggol katanya cinta

Repeat *

Ini kisah gadis

Jaman sekarang

Soal cinta

Bukan rahasia

Apalagi ...

Kalau cinta pertama

Pengalaman

Yang paling indah

Tapi sayang

Kalau patah hati

Sedang bercinta

Ditinggal pergi

Akhirnya gadis manis

Bunuh diri

Cinta pertama

Sudahlah mati

7. Kembali

Lagu Aku Kembali yang dilantunkan Koes Plus ciptaan Yon Koeswoyo. Lagu grup musik legendaris ini diluncurkan pada 1974 di bawah label Remaco.

Lagu Aku Kembali merupakan salah satu lagu dari kumpulan lagu Koes Plus dalam Volume 12 yang merupakan album keduapuluh grup musik ini.

Berikut ini lirik lagunya:

telah lama...telah lama...

kau kutunggu

bersamamu...bersamamu

ku selalu

ku tak mau...ku tak mau

hanya mimpi...ha...ha

hari ini...hari ini

kau kembali

telah lama...telah lama...

kau kutunggu

bersamamu...bersamamu

ku selalu

ku tak mau...ku tak mau

hanya mimpi...ha...ha

hari ini...hari ini

kau kembali

oh...oh...kembali...kembali kita bersama-sama lagi

kembali kita bersama-sama lagi

sampai akhir waktu nanti...oh...

oh...oh...kembali...kembali kita bersama-sama lagi

kembali kita bersama-sama lagi

sampai akhir waktu nanti...oh...

8. Cinta Mulia

Berikut lirik lagunya:

Cinta Mulia

Sepasang remaja jatuh cinta

dibawah asuhan dewi asmara

Disinari cahya purnama

Disaksikan bintang bintang sejuta

Saling janji dan setia

Hidup rukun damai selamanya

Membina rumah tangga

sampai nanti di hari tua

Cinta itu suci dan mulia

Jika tak ternoda nafsu yang hina

Rasa cinta itu bahagia

Kalau bukan hanya inginkan harta

Suka duka bersama

Seiring sejalan seirama

Tahan uji dan derita

Hidup pasti bagai di surga

Sungguh indah cita cita mereka

Smoga bahagia selamanya

9. Buat Apa Susah

Kekasihku, apa yang kau risaukan?

Kerjamu hanya melamun saja

Tak berguna kau bersedih hati

Tertawalah, sayang

Buat apa susah? Buat apa susah?

Lebih baik kita bergembira

Buat apa susah? Buat apa susah?

Lebih baik kita bergembira

Buat apa susah? Buat apa susah?

Lebih baik kita bergembira

Buat apa susah? Buat apa susah?

Lebih baik kita bergembira

Kekasihku, apa yang kau pikirkan?

Hidup ini hanya sementara

Tak berguna kau bersedih hati

Tertawalah, sayang

Buat apa susah? Buat apa susah?

Lebih baik kita bergembira

Buat apa susah? Buat apa susah?

Lebih baik kita bergembira

Buat apa susah? Buat apa susah?

Lebih baik kita bergembira

Buat apa susah? Buat apa susah?

Lebih baik kita bergembira

Buat apa susah? Buat apa?

10. Kapan-kapan

Kapan-kapan kita berjumpa lagi

Kapan-kapan kita bersama lagi

Mungkin lusa atau di lain hari

Kapan-kapan kita pergi bersama

Kapan-kapan kita bersendagurau

Mungkin lusa atau di lain hari

Bila kita pergi hatiku tinggal disini

Bila kita datang harapanmu kan impian oh

Kapan-kapan kita berjumpa lagi

Kapan-kapan kita bersama lagi

Mungkin lusa atau di lain hari

Bila kita pergi hatiku tinggal disini

Bila kita datang harapanmu kan impian oh

Kapan-kapan kita berjumpa lagi

Kapan-kapan kita bersama lagi

Mungkin lusa atau di lain hari

Bila kita pergi hatiku tinggal disini

Bila kita datang harapanmu kan impian oh

Kapan-kapan kita berjumpa lagi

Kapan-kapan kita bersama lagi

Mungkin lusa atau di lain hari

Mungkin lusa atau di lain hari

11. Kisah sedih di Hari Minggu

Sabtu malam kusendiri

Tiada teman kunanti

Di sekitar kulihat dia

Tiada seindah dulu

Mungkinkah ini berakhir

Aku t'lah patah hati

Walaupun kuberkata bukan

Bukan itu

Penyesalanku semakin dalam dan sedih

T'lah kuserahkan semua milik dan hidupku

Aku tak mau menderita begini

Mudah-mudahan ini hanya mimpi

Hanya mimpi

Kisah sedih di hari Minggu

Yang s'lalu menyiksaku

Kutakut ini 'kan kubawa

Sampai mati

Penyesalanku semakin dalam dan sedih

T'lah kuserahkan semua milik dan hidupku

Aku tak mau menderita begini

Mudah-mudahan ini hanya mimpi

Hanya mimpi

Oh, penyesalanku semakin dalam dan sedih

T'lah kuserahkan semua milik dan hidupku

Aku tak mau menderita begini

Mudah-mudahan ini hanya mimpi

Hanya mimpi

12. Kembali ke Jakarta

Di sana rumahku

Dalam kabut biru

Hatiku sedih

Di hari minggu

Di sana kasihku

Berdiri menunggu

Di batas waktu

Yang telah tertentu

Ke jakarta aku kan kembali

Walaupun apa yang kan terjadi

Pernah kualami

Hidupku sendiri

Temanku pergi

Dan menjauhi

Lama kumenanti

Ku harus mencari

Atau ku tiada

Dikenal lagi

13. Manis dan Sayang

Tersenyum dianya padaku

Manis, manis, manis

Kubelai rambutnya yang hitam

Sayang, sayang, sayang

Alangkah senang hatiku (sya-la-la-la-la)

Bila ku dekat denganmu (sya-la-la-la-la)

Alangkah senang hatiku (sya-la-la-la-la)

Sayangku hanya untukmu (sya-la-la-la-la)

Kuingin tamasya bersama

Jauh, jauh, jauh

Melihat pemandangan alam

Indah, indah, indah

Alangkah senang hatiku (sya-la-la-la-la)

Bila ku dekat denganmu (sya-la-la-la-la)

Alangkah senang hatiku (sya-la-la-la-la)

Sayangku hanya untukmu (sya-la-la-la-la)

14. Muda Mudi

Muda-mudi jaman sekarang

Pergaulan bebas nian

Tiada lagi orang yang melarang

Tapi sayang banyak salah jalan

Lalalala

Lalalala

Lalalala

Tapi sayang banyak salah jalan

Tiada lagi orang yang melarang

Tapi sayang banyak salah jalan

Muda-mudi jaman sekarang

Pergaulan bebas nian

Tiada lagi orang yang melarang

Tapi sayang banyak salah jalan

Lalalala

Lalalala

Lalalala

Tapi sayang banyak salah jalan

Lalalala

Lalalala

Lalalala

Tapi sayang banyak salah jalan

Tapi sayang banyak salah jalan (Z-1)