The Movie Critic Jadi Akhir Perjalanan Quentin Tarantino

Sutradara Quentin Tarantino dikabarkan tengah menyiapkan film kesepuluh atau yang disebut-sebut sebagai film pamungkasnya.

Film terakhirnya itu diyakini berjudul The Movie Critic.

Sampai saat ini, Tarantino belum menggandeng rumah studio untuk proyek tersebut. Detail plot juga masih dirahasiakan, namun, salah seorang sumber mengatakan bahwa ceritanya akan mengambil latar akhir tahun 1970-an di Los Angeles, Amerika Serikat, dengan pemeran utama wanita sebagai inti cerita.

Berdasarkan laporan The Hollywood Reporter, The Movie Critic mungkin akan berfokus pada Pauline Kael, salah seorang kritikus film paling berpengaruh sepanjang masa.

“Film itu sedang dipersiapkan untuk digarap pada musim gugur ini,” ucap sumber tersebut.

Berkarier sebagai sineas selama lebih dari dua dekade, Tarantino dikenal memiliki kemampuan mumpuni. Ia bahkan pernah mengarahkan banyak nama besar seperti Leonardo DiCaprio dan Brad Pitt.

Sebelumnya, Tarantino sempat menyatakan bahwa dia hanya ingin membuat 10 film atau pensiun pada saat dia berusia 60 tahun. Dia sudah membuat sembilan film jika dua film Kill Bill (2003 dan 2004) dihitung sebagai satu kesatuan.

Tarantino juga akan genap berusia 60 tahun pada akhir bulan ini.

Tarantino memiliki pandangan bahwa seorang sutradara dapat kehilangan rohnya seiring dengan bertambahnya usia. Pada 2012, dia mengatakan kepada majalah Playboy ingin berhenti menyutradarai di titik tertentu.

"Sutradara tidak menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Biasanya film terburuk dalam filmografi mereka adalah empat film terakhirnya," kata dia saat itu.

Karya Tarantino belum muncul lagi sejak Once Upon a Time in Hollywood (2019). Dia telah mendapatkan banyak nominasi dan memenangkan berbagai penghargaan termasuk untuk Once Upon a Time in Hollywood, The Hateful Eight (2015), Django Unchained (2012), hingga Pulp Fiction (1994). (Ant-Z-11)