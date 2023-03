Konser Semiliar Lagu Yovie Widianto

MUSIKUS Yovie Widianto, 55, akan segera menggelar konser bertajuk Billion Songs Confest. Konser yang akan membawakan lagu-lagu hit ciptaannya bersama para musikus Indonesia itu tercetus atas capaian sang musikus pada tahun ini.

Lagu-lagu Yovie Widianto berhasil memikat lebih dari 1,5 miliar streams/pendengar pada platform musik digital Spotify dan nomor 1 di iTunes Indonesia untuk kategori lagu Pop & All Genres dan Indonesia Music Video Pop & All Genres.

Merayakan capaian tersebut, Yovie pun digandeng promotor New Live Entertainment untuk segera membuat momentum dengan menggelar konser selebrasi.

Billion Songs Confest – The concert Yovie & His Friends juga akan menampilkan di antaranya Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya, Rossa, Yura Yunita, Yovie & Nuno, Arsy Widianto, dan Kahitna.

Kata Confest di tajuk konser itu merupakan kependekan dari Concert & Festival. Namun, sebelum menuju ke acara festival, yang rencananya akan diselenggarakan juga pada tahun ini, pihak New Live Entertainment bersama Yovie Widianto telah sepakat untuk membuat acara konsernya terlebih dahulu, Billion Songs Confest – The concert Yovie & His Friends. Konser tersebut rencananya akan diselenggarakan pada 3 Mei 2023 di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC).

“Terima kasih atas segala apresiasi penghargaan yang telah diberikan kepada saya ternyata lagu yang baru saja di-remake ulang, Menyesal, mendapat sambutan yang luar biasa. Untuk menghasilkan musik yang indah adalah musik yang mengalir dari hati dan punya warna serta keindahan yang otentik, bagi saya lagu yang paling penting adalah melodi dan harmoninya yang pas serta syairnya yang bagus,” kata Yovie dalam konferensi pers, Senin (13/3), di CGV FX Sudirman, Jakarta.

“Apa yang telah saya kerjakan baru-baru ini merilis ulang lagu Menyesal dengan aransemen yang baru dibawakan oleh LTZ; Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya, ingin memberikan versi yang berbeda karena lagu tersebut menurut data yang ada sangat disukai di Asia, terima kasih atas sambutannya yang istimewa, begitu juga dengan Dino Hamid dari New Live Entertainment yang langsung menawarkan ide bagus untuk dibuatkan konser Billion Songs Confest, semoga konser ini dapat memberikan hiburan yang istimewa bagi yang menontonnya,” sambung Yovie.

Lagu-lagu hasil karya ciptaan milik Yovie memang tidak diragukan lagi disukai oleh berbagai generasi sepanjang masa. Hampir semua lirik lagu dan makna yang dicurahkan melalui untaian nada Yovie Widianto seakan menjadi peristiwa yang pernah dialami oleh semua insan yang juga pernah merasakannya.

Seperti halnya saat nyanyian yang dilantunkan oleh salah satu grup musik yang digawanginya, Kahitna, selalu menjadi pertunjukan istimewa yang paling ditunggu oleh penggemar setia mereka untuk menyanyi bersama.

Kejutan

Promotor mengatakan di konser nanti ada multi pengalaman yang akan disuguhkan. Mulai dari penampil dengan perbedaan karakteristik masing-masing, konsep, era, hingga pendekatan.

Pihak promotor juga mengungkap konser ini bisa menjadi pertunjukan yang bisa dinikmati keluarga. Karena ada lagu dari berbagai generasi yang dibawakan. Mulai dari lagu yang didengarkan orangtua hingga yang didengarkan generasi anak mereka saat ini.

Sang musikus juga mengimbuhi, ada beberapa kejutan yang telah disiapkan saat konser. Yovie menggarisbawahi dua tema, nostalgia dan kolaborasi eksklusif.

“Ada beberapa teman musikus yang penampilan panggungnya sangat berbeda dengan saat rekaman. Nanti di panggung akan ada kejutan-kejutan yang mungkin akan bisa menampilkan bagaimana Kahitna dalam dunia panggung, juga Yovie & Nuno, Arsy dan lain-lain. Tentu akan menjadi kejutan menarik ketika nantinya ditampilkan,” kata Yovie.

“(Konser) hanya ditampilkan di venue dan tidak tayang hybrid. Jadi eksklusif, hanya yang datang ke sana saja yang bisa nonton di saat itu. Nggak ada tayangan secara digitalnya. Jadi mereka bisa melihat pertemuan diva-diva seperti Rossa, Yura, dan juga the next diva Lyodra, Tiara dan Ziva,” imbuhnya.

Tiket akan tersedia mulai 15 Maret di laman guehadir.id dengan harga prapesan mulai dari Rp400 ribu (kategori festival), Rp500 ribu (silver), Rp750 ribu (gold), Rp1 juta (platinum), Rp2 juta (diamond), Rp4,4 juta (super diamond).

Sementara harga normal mulai dari Rp600 ribu (festival) hingga Rp5,5 juta (super diamond). (Z-1)