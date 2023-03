Cravity Rilis Mini Album Kelima

GRUP K-pop Cravity baru saja merilis mini album kelima mereka, yang telah sangat ditunggu-tunggu, berjudul MASTER : PIECE, yang hadir sebagai rilisan pertama di 2023 oleh grup, yang disebut oleh Variety sebagai "grup baru yang harus didengarkan".

Mini album itu juga menggambarkan kesembilan anggota Cravity yang bergabung bersama menjadi sebuah masterpiece yang sempurna. MASTER : PIECE dirilis bersamaan dengan single utama Groovy.

Mini album yang penuh jiwa muda itu mengangkat semangat dan emosi bebas yang bisa dirasakan semua orang. Rapper Serim dan Allen berkontribusi dalam penulisan lirik di beberapa lagu dan mini album itu juga menyertakan lagu kedua yang diproduksi sendiri oleh vokalis utama Cravity, Woobin. EXY dari WSJN juga ikut menulis lirik untuk lagu nomor 5, A to Z.

Cravity juga baru-baru ini menyapa para penggemar mereka di Tanah Air secara virtual sebagai bintang tamu di Tonight Show NET pada Sabtu (4/3) lalu.

"Kami sangat ingin berkunjung ke Indonesia!" ujar Cravity saat diwawancara oleh Vincent, Desta, Hesti, dan Enzy.

Menggabungkan musik electro-funk dengan pop ala 2000-an, kebebasan menjadi tema utama dari single Groovy. Jiwa muda Cravity dikemas dalam lagu ini untuk memancarkan energi mereka secara sonik maupun visual, di mana kita melihat perjalanan para anggota Cravity mencari kepingan puzzle yang hilang.

Pesan yang dibawa oleh mereka adalah bahwa kita merupakan protagonis dalam hidup kita sendiri dan kita memiliki potensi tak terbatas untuk menjadi apapun yang kita inginkan.

Mini album ini membawakan tema tentang cinta, harapan, dan mimpi, dan bagaimana mengejar mimpi dan passion tak hanya merupakan sesuatu yang dialami generasi muda, tapi juga cara yang ditonjolkan Cravity untuk membentuk warna unik dari grup mereka.

Terdiri dari 6 lagu, rapper Serim dan Allen berkontribusi dalam penulisan lirik untuk Groovy, FLY, Get Lifted, dan Baddie. Vokalis utama Woobin juga berpartisipasi dalam menulis lirik untuk Baddie dan Light the way.

Menandai single kedua yang ia tulis sendiri di album Cravity, "Light the way" merupakan lagu yang terinspirasi dari LUVITY – panggilan untuk fans Cravity – yang menyemangati Cravity saat tampil di panggung, membuat mereka merasa seperti disinari, dan dituntun oleh para LUVITY.

Lirik untuk FLY membicarakan tentang langit yang menjadi batas dari apapun yang kita lakukan. Sedangkan Get Lifted menampilkan energi penuh Cravity dengan nuansa hip-hop dan rock.

Baddie membawakan berbagai instrumen dengan ketukan kaleidoskopik, sedangkan lagu pop A to Z mengungkapkan keinginan untuk mengenal segalanya tentang seseorang, dari awal sampai akhir.

Mini album MASTER : PIECE milik Cravity dibuat oleh sembilan suara untuk satu cerita, membuka dunia tanpa batas bagi para pendengarnya. (RO/OL-1)