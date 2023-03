Deep Purple dan God Bless Hipnotis Solo

SMOKE on the Water yang dilantunkan vokalis Ian Gillan pada Jumat tengah malam (10/3), di Edutorium UMS Solo, benar benar menyihir delapan ribuan pecandu musik rock heavy yang memenuhi pertunjukkan konser musik Deep Purple World Tour 2023, yang digelar promotor Rajawali Indonesia.

Para penggemar musik cadas itu langsung menghentak hentakkan tubuh penuh suka cita yang membuncah, sambil bersahutan menirukan lirik lagu yang dibawakan legenda hidup Deep Purple yang sangat kondang tersebut.

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi didampingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo serta Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, terlihat ikut larut menikmati konser musik akbar yang menjadi ajang reuni 48 tahun antara Deep Purple dengan grup musik cadas Indonesia, God Bless.

Deep Purple, yang merupakan pelopor aliran musik heavy metal itu, dalam konser yang membahana, terdiri atas Ian Gillan selaku vokal, diirngi 4 kawannya yakni Roger Glover (bass), Ian Paice (drum), Don Airey (keyboard), dan Simon Mobride (gitar) .

Memori 1975

Pertemuan pertama Ian Gilan dkk dalam satu panggung bersama kelompok musik God Bless yang digawangi Ian Antono bersama Ahmad Albar itu, terjadi pada 1975 silam di Istora Senayan, Jakarta yang dipenuhi sekitar 60 ribu penggemar musik rock.

"Kami sungguh sangat senang dan gembira, diundang kembali untuk bisa tampil bersama Deep Purple, usai pertemuan pertama dalam konser di Istora Senayan pada 48 tahun silam. Sungguh ini malam yang luar biasa, kami sangat berterimakasih," tukas Ahmad Albar, usai membawakan 10 lagu hit God Bless di depan ribuan penggemar musik cadas tanah air.

Pada saat sama gitaris Ian Antono mengaku senang bisa mengulang momen bersejarah pertemuan band-nya dengan Deep Purple melalui konser di Solo. Apalagi reuni itu bertepatan dengan ulang tahun ke-50 God Bless

Secara keseluruhan, konser berdurasi lebih dari 4 jam itu memang mampu memberikan kepuasan bagi ribuan penggemar musik rock yang datang dari berbagai kota besar, seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya dan juga Solo Raya.

"Kerinduan kami akan konser musik rock akbar internasional, benar benar terobati. Ini sungguh luar biasa, amazing, bisa langsung melihat langsung dari dekat penampilan Ian Gilan dengan kelompok musiknya Deep Purple dari Inggris, dalam satu panggung bersama God Bless," tukas Hananto, penonton dari Jakarta yang datang bersama kawan kawannya lewat jalur darat.

Konser musik bertajuk Deep Purple World Tour 2023 di Solo yang berlangsung hingga tengah malam itu, memberikan kejutan dengan tampilnya grup band Soneta, sebagai kelompok musik dangdut pimpinan Haji Rhoma Irama, sebelum konser inti dimainkan.

Dan Ian Gilan, memang tampil luar biasa, dengan kualitas suara prima yang nyaris tidak berubah, sejak Deep Purple berdiri tahun 1971. Belasan lagu lawas yang membesarkan Deep Purple sukses dan mengguncang suasana hati bahagia, yang memenuhi gedung super megah Edutorium.

Deep Purple membuka kembali lagu lagu legendaris yang membesarkan mereka, seperti Highway Star, Black Night, No Need Shot, Pictures, Lazy, Blind Man, Anya, Keys, Perfect, Space dan lagu legenda Smoke on the Water.

Di tengah-tengah mengiringi lagu yang dibawakan Ian Gilan , Don Airey selaku pemain keyboard tiba tiba memunculkan alunan musik lagu Indonesia Pusaka. Serentak ribuan penonton pun terperangah, dan kemudian bernyanyi secara koor.

"Sungguh luar biasa. Konser yang hebat, mampu menghadirkan suasana kebangsaan sesaat,ketika Don Airey membelokkan musik untuk lagu Indonesia Pusaka," komentar Didik Daim (63) penonton dari Semarang.

Sementara itu, God Bless dalam penampilannya,mampu membangkitkan gairah para penggemarnya, untuk bersahut sahutan atau koor menirukan 10 lagu yang dibawakan Ahmad Albar.

Legenda hidup Ahmad Albar membuka penampilan de van lagu lawas Musisi, yang sangat menghentak jiwa pecandu musik cadas Indonesia. Lalu mengalir 9 lagu lainnya seperti Bla Bla, Kehidupan, Masa Kecil, Barat Timur, Bus Kota, Panggung Sandiwara, Rumah Kita, Semut Hitan dan Trauma. (Z-4)